Landesliga: Dreikampf um den Klassenerhalt

In der Landesliga Lüneburg sind schon viele Entscheidungen gefallen. Doch der vierte und fünfte Absteiger wird noch ermittelt. Der TSV Etelsen, TSV Bardowick und Rot-Weiss Cuxhaven gehen punktgleich in die verbleibenden zwei Begegnungen, wobei sogar noch ein direktes Duell ansteht.

Spannender könnte das Rennen um Rang zwölf, der den Klassenerhalt bedeuten würde, nicht sein. Zumal am Sonntag das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Etelsen und Rot-Weiss Cuxhaven ansteht. Das Hinspiel verlief spektakulär, endete letztlich 5:4 für die Mannen von der Nordseeküste. Zwischenzeitlich blieben sie nach starker Vorrunde elf Spiele am Stück sieglos. Diese Misere endete erst vor wenigen Tagen mit einem 3:1 über den TSV Ottersberg. Die Schlossparkkicker gewannen immerhin schon drei Partien im Jahr 2025, ausschließlich gegen bereits feststehende Absteiger. In den Nachholspielen verpassten sie es, sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Dennoch haben sie aufgrund der wesentlich besseren Tordifferenz die Aussicht, mit zwei Heimsiegen definitiv gerettet zu sein.

Zum Winter schon abgeschrieben war dagegen der TSV Bardowick. Er befindet sich aktuell in der stärksten Verfassung, holte zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen und gewann unter anderem in Etelsen mit 4:3. Ansonsten lief auswärts nicht allzu viel zusammen. 26 seiner 34 Punkte holte das ein Stück nördlich von Lüneburg gelegene Bardowick auf eigener Anlage. Dabei sprangen unter anderem Erfolge über Meister LSK (2:1) sowie den Tabellendritten Drochtersen/Assel II heraus (3:2). Dementsprechend kann der TSV durchaus optimistisch auf das Heimspiel gegen die von Rang zwei grüßende SV Ahlerstedt/Ottendorf blicken. Am letzten Spieltag steht der Auftritt beim seit Mitte März punktlosen Schlusslicht MTV Römstedt an, während Etelsen mit Harsefeld und Rot-Weiss Cuxhaven mit dem MTV Treubund Lüneburg schwierigere Aufgaben erwarten.

Die Begegnungen des 33. Spieltags (25.05.25, 15.00 Uhr):

TSV Etelsen - Rot-Weiss Cuxhaven

TSV Bardowick - SV Ahlerstedt/Ottendorf

Die Begegnungen des 34. Spieltags (31.05.25, 16.00 Uhr):

TSV Etelsen - TuS Harsefeld

MTV Römstedt - TSV Bardowick

MTV Treubund Lüneburg - Rot-Weiss Cuxhaven

