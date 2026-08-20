 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Landesliga: Drei Derbys am Freitag und ein Krisenduell

In der Landesliga Niederrhein stehen am Freitagabend drei Derbys an, darunter das Krisenduell zwischen Viktoria Goch und VfB Bottrop.

von André Nückel · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen II spielt gegen den FC Kray.
Rot-Weiss Essen II spielt gegen den FC Kray. – Foto: Markus Becker

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Nettetal

In der Landesliga Niederrhein stehen am Freitagabend drei Derbys an, darunter das Krisenduell zwischen Viktoria Goch und dem VfB Bottrop. Zum 2. Spieltag brauchen beide Klubs nach Pokalaus und Auftaktpleite unbedingt Punkte. Zudem gibt es weitere Derbys mit Beteiligung von Victoria Mennrath, Rot-Weiss Essen II und dem SC Werden-Heidhausen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
20:00live

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
20:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 16:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
19:15

Morgen, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:30

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
13:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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