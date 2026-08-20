Landesliga: Drei Derbys am Freitag und ein Krisenduell

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 16:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop
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