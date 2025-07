Landesliga-Dino startet in sechswöchige Saisonvorbereitung

Nach einem Jahr an der Seite von Artem Sikulski wird das Trainertalent Knoblich nun also "seine Jungs" übernehmen und gemeinsam mit dem Bismarker Urgestein Michael Metzger in die insgesamt 30. Landesliga-Spielzeit führen - Rekord. Kein anderer Verein bestritt so viele Saison in der Nordstaffel und die Schwarz-Weißen tun dies nun schon das 22. Jahr in Serie.