Landesliga-Dino nach XXL-Umbruch heiß aufs Eröffnungsspiel

Der TSV Nürnberg-Buch biss sich durch die Vorsaison. Der Klassenerhalt glückte erst auf den letzten Metern. Deshalb krempelte der Verein den Kader entsprechend um: Neue Anker, neue Talente. Pünktlich zum Start kocht jetzt die Vorfreude hoch. Der Spielplan beschert den Buchern direkt zum Auftakt ein Highlight: Der TSV erhielt den Zuschlag für das Landesliga-Eröffnungsspiel und fordert den FC Kalchreuth.
Inmitten der intensiven Vorbereitung zieht der Sportliche Leiter Martin Siebentritt ein durchweg positives Zwischenfazit: „Wir sind gut reingekommen und haben die ersten Wochen eine gute Trainingsbeteiligung. Man sieht: Fußballerisch und charakterlich haben wir richtig gute Jungs dazubekommen.“
Um das neu formierte Kollektiv endgültig zusammenzuschweißen, reiste das Team ins Trainingslager. „Es ging darum, das Teamgefühl zu stärken und fußballerisch Punkte zu setzen“, sagt Siebentritt.
Hinter den Kulissen herrschte derweil reges Treiben. Nicht nur auf der Trainerbank: Das neue Trainerduo Marco Wiedmann und Sebastian Schulik hat den Verein überraschend wieder verlassen. Patrick Pollak ist zurück.
Auch bei der Kaderplanung hatten die sportlichen Verantwortlichen Rainer Aubaret, Martin Weber und Siebentritt alle Hände voll zu tun. Ein radikaler Schnitt war die Folge: Mehr als ein halbes Dutzend Abgänge und Zugänge stehen beim Landesliga-Dino zu Buche. Die Neuzugänge? Ein gewollter Mix aus höherklassiger Erfahrung und jungen Talenten.
Zugänge:
Abgänge: Simon Kreisel (FSV Erlangen-Bruck), Jens Wartenfelser (ATSV Erlangen), Stefan Schwarzkopf (pausiert), Daniel Braun (SpVgg Erlangen), Christoph Ell (2. Mannschaft), Moritz Kowalski (ATSV Erlangen), Petru Nadrag (Post SV Nürnberg), Endemute Oduaran (Heimkehr USA), Nicholas Richardson (Heimkehr USA), Laurent Ibrahimovic (DJK-SC Oesdorf), Gabriel Jessen (SpVgg Jahn Forchheim), Max Schuller (SV Nord München-Lerchenau), Mohamed Mboup (SC 04 Schwabach), Sebastian Schulik (), Marco Wiedmann ()
Der Landesliga-Auftakt für das runderneuerte Ensemble gegen den FC Kalchreuth hat es direkt in sich. „Wir freuen uns sehr über das Eröffnungsspiel. Der Landesliga-Dino trifft auf den Liga-Neuling“, beschreibt Siebentritt das Duell, warnt aber direkt vor dem ersten Gegner und erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.
Dass Kalchreuth jetzt in der Landesliga spiele, sei die logische Konsequenz der stetigen Entwicklung der vergangenen Jahre: „Sie werden jedes Jahr ein Stück weit besser, haben eine gewachsene Truppe und letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt.“ Wer sich vor einer Mannschaft wie Mitaufsteiger Herzogenaurach zum Meister kröne, sei völlig zurecht aufgestiegen.
Verbindungen zwischen beiden Teams sorgen für zusätzliche Brisanz: So treffen unter anderem Tobias Geishöfer (Neuzugang aus Kalchreuth) oder der Ex-Bucher Toni Rößner auf ihren ehemaligen Klub. "Wir kennen uns eigentlich alle, deshalb bin ich mir sicher, dass es ein tolles Eröffnungsspiel wird." Am Bucher Wegfeld erwarten die Verantwortlichen am 16. Juli um 18:30 Uhr großen Zuschauerandrang. "Wir werden uns entsprechend darauf vorbereiten."
Beim letzten Test sprang schon einmal ein Sieg raus: Gegen den Sportbund Rosenheim siegte das Team unter Schulik mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Mario Gsänger. Aktuell läuft gegen den ASV Vach direkt der nächste Härtetest.