Landesliga-Dino nach XXL-Umbruch heiß aufs Eröffnungsspiel »Fußballerisch und charakterlich haben wir richtig gute Jungs dazubekommen« +++ Zum Auftakt wartet brisantes Duell gegen Kalchreuth von Boris Manz · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser

Wechselte vom ASV Neumarkt aus der Bayernliga nach Nürnberg: Maximilian Dobra. – Foto: Jonas Löffler

Der TSV Nürnberg-Buch biss sich durch die Vorsaison. Der Klassenerhalt glückte erst auf den letzten Metern. Deshalb krempelte der Verein den Kader entsprechend um: Neue Anker, neue Talente. Pünktlich zum Start kocht jetzt die Vorfreude hoch. Der Spielplan beschert den Buchern direkt zum Auftakt ein Highlight: Der TSV erhielt den Zuschlag für das Landesliga-Eröffnungsspiel und fordert den FC Kalchreuth.

Inmitten der intensiven Vorbereitung zieht der Sportliche Leiter Martin Siebentritt ein durchweg positives Zwischenfazit: „Wir sind gut reingekommen und haben die ersten Wochen eine gute Trainingsbeteiligung. Man sieht: Fußballerisch und charakterlich haben wir richtig gute Jungs dazubekommen.“ Um das neu formierte Kollektiv endgültig zusammenzuschweißen, reiste das Team ins Trainingslager. „Es ging darum, das Teamgefühl zu stärken und fußballerisch Punkte zu setzen“, sagt Siebentritt.

Trainer-Wende und zahlreiche Transfers beim Landesliga-Dino Nürnberg Buch Hinter den Kulissen herrschte derweil reges Treiben. Nicht nur auf der Trainerbank: Das neue Trainerduo Marco Wiedmann und Sebastian Schulik hat den Verein überraschend wieder verlassen. Patrick Pollak ist zurück. Auch bei der Kaderplanung hatten die sportlichen Verantwortlichen Rainer Aubaret, Martin Weber und Siebentritt alle Hände voll zu tun. Ein radikaler Schnitt war die Folge: Mehr als ein halbes Dutzend Abgänge und Zugänge stehen beim Landesliga-Dino zu Buche. Die Neuzugänge? Ein gewollter Mix aus höherklassiger Erfahrung und jungen Talenten.