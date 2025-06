Landesliga: Die fünf Klassen sind eingeteilt

"Bei der Vielzahl an Teams ist die Einteilung der Landesligen in jedem Jahr eine Herausforderung. Zum einen versuchen wir natürlich, unter lokalen Gesichtspunkten attraktive Ligen mit vielen spannenden Derby zu bilden. Gleichzeitig wollen wir aber auch individuelle Wünsche der Vereine berücksichtigen. Ich denke, dass uns beides in diesem Jahr sehr gut gelungen ist", sagt Verbands-Spielleiter Josef Janker.





In allen fünf Landesligen gehen in der kommenden Saison 2025/26 jeweils 18 Teams an den Start. Darunter sind auch acht Absteiger aus den Bayernligen sowie 18 Liga-Neulinge – die 15 Bezirksliga-Meister sowie drei Mannschaften, die als Vizemeister über die Relegation den Sprung auf Verbandsebene geschafft haben. Die Landesligen starten am Wochenende 18./19./20. Juli 2025 in die neue Spielzeit, letzter Spieltag ist am 16. Mai 2026. Die Spielpläne sollen in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden.





Landesliga Nordwest

TSV Abtswind (Absteiger)

DJK Don Bosco Bamberg

1. FC 1906 Lichtenfels

TSV Mönchröden

TuS 1893 Aschaffenburg-Leider

1. FC 06 Bad Kissingen (Aufsteiger)

SV Vatan Spor Aschaffenburg

TSV Eisingen (Aufsteiger)

TuS 1890 Frammersbach

1. FC 1928 Fuchsstadt

TSV Großbardorf

SV Alemannia 1919 Haibach

DJK Hain

TSV Karlburg (Absteiger)

ASV Rimpar

FT Schweinfurt

DJK Dampfach

DJK Schwebenried/Schwemmelsbach



Landesliga Nordost DJK Ammerthal (Absteiger)

SV Lauterhofen

FC Eintracht Münchberg (Absteiger)

FC Vorwärts Röslau (Aufsteiger)

SV Buckenhofen

FSV Erlangen-Bruck

1. SC Feucht

SG Quelle Fürth

SV Gutenstetten-Steinachgrund

TSC Neuendettelsau (Aufsteiger)

TSV Nürnberg-Buch

SpVgg Mögeldorf 2000 (Aufsteiger)

SV Unterreichenbach

ASV Weisendorf

SpVgg Jahn Forchheim

SC 04 Schwabach

TSV 1860 Weißenburg

TSV Windeck 1861 Burgebrach (Aufsteiger)



Landesliga Mitte TSV 1883 Bogen

FC Dingolfing

SSV Eggenfelden

SpVgg Landshut

1. FC 1911 Passau

FC Teisbach (Aufsteiger)

DJK Vornbach (Aufsteiger)

TSV Seebach

TSV Bad Abbach (Aufsteiger)

ASV Burglengenfeld

SV Schwandorf-Ettmannsdorf

TB 03 Roding

FC Tegernheim (Aufsteiger)

FC Kosova Regensburg

1. FC Bad Kötzting 1921

SpVgg Lam

SV Etzenricht (Aufsteiger)

SC Luhe-Wildenau



Landesliga Südwest

TSV 1865 Dachau

TSV Jetzendorf

SV Manching

FSV Pfaffenhofen/Ilm

SC Oberweikertshofen

TSV Aindling

SV Cosmos Aystetten

TSV Hollenbach (Aufsteiger)

FC Kempten

FC Memmingen II

TSV 1896 Rain (Absteiger)

TSV Schwabmünchen

FC Stätzling (Aufsteiger)

FC Ehekirchen

1. FC Sonthofen (Absteiger)

SSV Niedersonthofen (Aufsteiger)

VfB Durach

FV Illertissen II Landesliga Südwest



Landesliga Südost TSV Grünwald (Absteiger)

VfB Hallbergmoos-Goldach

TSV Eintracht Karlsfeld

SV Aubing (Aufsteiger)

SVN München (Aufsteiger)

FC Schwabing 1956

FC Wacker München (Aufsteiger)

TSV 1865 Murnau

TSV 1860 Rosenheim

FC Unterföhring

SpVgg Unterhaching II (Absteiger)

TSV 1880 Wasserburg am Inn

1. FC Garmisch-Partenkirchen

Kirchheimer SC

TSV Kastl

ESV Freilassing

SB Chiemgau Traunstein

SV Dornach (Aufsteiger)