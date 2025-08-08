Landesliga? Die bescheidenen Ziele des SV Rindern

Christian Roeskens hat seinen Frieden mit der Saison 2024/25 noch nicht so richtig gemacht. Den Trainer des Bezirksligisten wurmt es ein wenig, dass seiner Mannschaft am Schluss die Luft ausgegangen ist. Sie war lange im Rennen um Platz zwei und der damit verbundenen Teilnahme an der Landesliga-Aufstiegsrunde. Doch weil der SV Rindern in den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte holte, sprang nur Rang acht heraus.

„Wir hätten im Endspurt gerne ein paar Körner mehr gehabt“, sagt Roeskens. Die hatte das Team nicht, weil es zu Saisonbeginn enormes Verletzungspech hatte und der Kader deshalb recht dünn besetzt war. Daraus hat der SV Rindern die Konsequenzen gezogen. „Wir sind jetzt in der Breite richtig gut aufgestellt“, so Roeskens.

Dano Evrard gehörte lange zum Oberliga-Kader des 1. FC Kleve. Peter Mayr hat einige Jahre Landesliga-Fußball auf dem Buckel – zuletzt im Trikot der Sportfreunde Lowick und davor auf dem bebenden Acker bei der SV Hönnepel-Niedermörmter. Auch Marten Albrecht (SGE Bedburg-Hau) war schon höherklassig unterwegs. Cem Artas (Alemannia Pfalzdorf) und Finn Thiemer (RSV Praest) waren zuvor bei ihren Klubs Stammkräfte in der Bezirksliga. „Wir haben uns wirklich gut verstärkt“, sagt Roeskens. Trotzdem ist es für ihn kein Thema, dass seine Mannschaft dem Vereinein besonderes Geschenk in Form des Landesliga-Aufstiegs zum großen Jubiläum machen könnte. Der SV Rindern feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen. Doch Roeskens hält den Ball beim Thema Spitzenplatz ganz flach, obwohl der eine oder andere Konkurrent die „Zebras“ mit Sicherheit auf der Rechnung haben wird.

Elf Akteure sind neu im Kader. Darunter sind vier aus der Jugend aufgerückte Spieler, bei denen abgewartet werden muss, ob sie den Sprung in die Bezirksliga schon schaffen. Darunter sind aber auch einige Akteure, die für erheblich mehr Qualität im Aufgebot des SV Rindern sorgen, weil sie schon in höheren Klassen aktiv waren.

Der Trainer spricht nur davon, „dass wir so früh wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wollen und es schön wäre, wenn wir wieder dahin kommen, wo wir in der vergangenen Saison waren“. Dass Roeskens ansonsten bei der Zielsetzung auf ganz kontrollierte Defensive setzt, hat verständliche Gründe.

Die Gründe für die defensive Zielsetzung

Nummer eins: Der SV Rindern habe nur einen richtig torgefährlichen Spieler in seinen Reihen: Maximilian Janssen, der in der vergangenen Saison 23 Treffer erzielte. „Wenn der Max einmal nicht getroffen hat, wurde es schon schwierig für uns“, sagt Roeskens. Er überlegt deshalb, ob er Abwehrspieler Mika Winkler nicht ständig in die Offensive beordert. Er hat in der vergangenen Spielzeit bei seinen Abstechern in den vorderen Bereich immerhin acht Treffer erzielt.

Nummer zwei: In der vergangenen Spielzeit sei es nach dem verletzungsbedingten Ausfall von erfahrenen Akteuren vor allem deshalb so gut gelaufen, weil Nachwuchsakteure wie Martin Capel, Mohammad Al Hamad, Wiktor Romanow und Piet Kramer sofort zu festen Größen im Team wurden. „Wir müssen jetzt aber abwarten, ob sich unsere jungen Wilden weiter so gut entwickeln“, so Roeskens. Einer von ihnen fehlt erst einmal länger. Martin Capel, vom Trainer als „Goldjunge aus der eigenen Jugend“ bezeichnet, muss am Fuß operiert werden.

Nummer drei: Das Team müsse sich, so Roeskens, erst finden. „Ich hoffe, dass die Mannschaft in dieser Besetzung einmal drei Jahre zusammenbleibt. Dann könnte man sich bestimmt höhere Ziele stecken“, sagt er. Christian Roeskens will in seinem letzten Jahr als Coach den Grundstein dafür legen. Dann wird Marius Krausel, derzeit noch Co-Trainer, den Job übernehmen.

Für Christian Roeskens gibt es in der Gruppe vier der Bezirksliga keinen Top-Favoriten. Diese Rolle hatte zuletzt stets Viktoria Goch und ist ihr zuletzt auch gerecht geworden. Roeskens traut den Sportfreunden Broekhuysen „eine Menge zu“, sieht sie aber auch nicht als den großen Titelanwärter an. „Die Saison verspricht viel Spannung. Ich freue mich darauf“, sagt der Coach.