Aufsteiger Solingen-Wald spielt stark. – Foto: Claudia Pillekamp

Landesliga-Derbys: Kosova trifft auf Unterrath, Solinger unter sich Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova ist Gastgeber der SG Unterrath, die 1. SpVg Solingen-Wald 03 erwartet DV Solingen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert FC Remscheid + 14 weitere

Ausnahmsweise finden alle Partien der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, am Sonntag statt - und am 5. Spieltag gibt es zwei große Leckerbissen: Der FC Kosova Düsseldorf empfängt die SG Unterrath und die 1. SpVg Solingen-Wald 03 ist Gastgeber des DV Solingen. Wie nicht nur die Derbys laufen, erfahrt ihr hier:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!