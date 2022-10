Die SG Unterrath ist bereit für das Derby gegen den SC West – Foto: Thomas Haesler

Landesliga-Derby verspricht Brisanz Nach zwei Siegen ist der SC West an der SG Unterrath vorbeigezogen. Beide Teams befinden sich in der unteren Tabellenhälfte.

Im Sommer sorgte eine ganze Reihe von Transfers bei zwei Landesligisten in Düsseldorf für Aufsehen. In Thorsten Pyka, Yassine Khadraoui, Denis Sitter, Kevin Lobato und Milan Senic wechselten gleich fünf Spieler vom Oberliga-Absteiger SC West zur SG Unterrath. Die Wechsel konnte beim SC West damals nicht jeder verstehen. Abteilungsleiter Frank Laurini sagte im Juli im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es ist schade, dass so viele Spieler zu Vereinen in derselben Liga gehen. Das kann ich nicht so nachvollziehen.“

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es nun zum großen Wiedersehen. Dann empfangen die Linksrheinischen die SG Unterrath. Für West-Trainer Goran Tomic sind die Transfers vor dem Spiel kein Thema mehr: „Das war vor meiner Zeit. Wir werden uns hauptsächlich auf Fußball konzentrieren und versuchen, da anzuknüpfen, wo wir in den letzten Wochen aufgehört haben“. Auch sportlich verspricht das Spiel Brisanz. Nach zwei Siegen in Folge ist der SC West am vergangenen Wochenende in der Tabelle an der SG Unterrath vorbeigezogen. Beide Teams befinden sich mit sieben Punkten in der unteren Tabellenhälfte. Tomic möchte der Partie aber nicht zu viel Bedeutung schenken. „Für uns ist jedes Spiel wichtig. Mit dem Spiel am Sonntag wird nichts entschieden. Es ist für uns ein Spiel, wie jedes andere auch“, sagt der 46-Jährige und fügt hinzu: „Natürlich ist es aber umso schöner, wenn wir vor unserem heimischen Publikum punkten.“