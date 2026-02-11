Landesliga-Derby und Bezirksliga-Primus im Kampf um den Pokal Zwei der vier Viertelfinalespiele bereits in dieser Woche von red · Heute, 10:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Niessen

Der Kreispokal Aachen geht in seine entscheidende Phase. Im Viertelfinale stehen in dieser Woche zwei Begegnungen auf dem Programm, die kaum unterschiedlicher sein könnten – vom reinen Liga-Duell über das Landesliga-Derby bis hin zum ambitionierten A-Ligisten, der den Bezirksliga-Primus herausfordert.

Den Auftakt macht am morgigen Mittwoch das Landesliga-Derby zwischen dem DJK Rasensport Brand und Eintracht Verlautenheide. Beide Teams kennen sich bestens aus der Landesliga Mittelrhein Staffel 2, wo Verlautenheide das Ligaduell knapp mit 2:1 für sich entschied. Im Pokal jedoch gelten bekanntlich eigene Gesetze – und Raspo Brand will diese nutzen. Trainer Daniel Formberg spricht von besonderer Motivation: „Wir freuen uns auf ein Heimspiel unter Flutlicht im Derby gegen Verlautenheide um den Einzug in den Mittelrheinpokal. Nach der Niederlage in der Meisterschaft haben wir noch eine Rechnung offen und werden alles daransetzen, eine Runde weiterzukommen.“

Angespannte Personalsituation bei Verlautenheide Raspo Brand setzte bereits früh ein Ausrufezeichen, als man den Landesligisten SV Eilendorf deutlich mit 4:0 ausschaltete. Danach folgten ein Sieg gegen einen B-Ligisten sowie ein kampfloser Einzug ins Viertelfinale durch einen Nicht-Antritt im Achtelfinale. Verlautenheide hingegen musste mehr investieren und setzte sich gegen einen B-, einen A- sowie zuletzt gegen einen Bezirksligisten durch. Dennoch reist die Eintracht personell angeschlagen an. Trainer Dennis Buchholz sieht sein Team ungewohnt in der Außenseiterrolle: „Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation und der Tatsache, dass wir auswärts antreten müssen, sind wir nach langer Zeit wieder einmal der Außenseiter. Wir wissen aktuell noch gar nicht genau, wer uns zur Verfügung steht. Wir werden sehr kreativ werden müssen, wenn wir eine Runde weiterkommen wollen.“

Heute, 19:30 Uhr FC Eschweiler 2020 Eschweiler Germania Eicherscheid Eicherscheid 19:30 live PUSH