Landesliga Derby steigt in Kaisersbach

Mit dem dritten Sieg in Folge im Rücken, möchte der SV Kaisersbach am Samstag im Heimspiel gegen den SV Allmersbach einen weiteren Dreier und den vierten Derbysieg der Saison einfahren.

Der SVK ist diese Saison wieder so ein klein wenig das "gallische Dorf" der Landesliga. Mit den wenigsten Einwohnern und dem zweitniedrigsten Zuschauerschnitt der Liga, mischt das Team von Trainer Hakan Keskin trotzdem oben mit. Man konnte dank der kleinen Siegesserie von mittlerweile drei Spielen den Abstand auf den unteren Relegationsplatz 12 von zwei auf acht Punkte ausbauen. Auf der Gegenseite steht mit dem SV Allmersbach das "fleißige Eichhörnchen" der unteren Tabellenregion. Der SVA hat von allen Teams im hinteren Tabellendrittel die wenigsten Niederlagen und die meisten Unentschieden, aber hinkt den Konkurrenten dementsprechend auch in der Anzahl der Siege hinterher. Mühsam ernährt sich also das Team von Johannes Stanke und Jan Demmler.

Die Personalsituation beim SVK lichtet sich etwas, ist aber trotzdem noch angespannt. Weiter fehlen die Langzeitverletzten Seyfert, Pribicevic, Uysal und Mastalerz. Sascha Munz der gegen Oppenweiler nach seiner Meniskusverletzung wieder 90 Minuten auf der Bank saß, hat diese Woche das komplette Mannschaftstraining mitgemacht, ist schmerzfrei und somit wieder eine Kaderoption für Trainer Hakan Keskin. Auch Innenverteidiger Jannis Pembe trainierte diese Woche nach seiner Oberschenkelverletzung das erste Mal wieder individuell mit dem Ball. Ein Einsatz am Wochenende wird für ihn aber noch zu früh kommen.

"Ich erwarte einen ähnlichen Gegner und ähnliche Spielweise wie zuletzt Oppenweiler, nur mit mehr Erfahrung, mehr Durchschlagskraft und mehr Qualität in der Offensive." so der Kaisersbacher Übungsleiter Hakan Keskin vor dem Spiel. "Wir sind aber gewappnet und meine Mannschaft ist bereit für das Derby. Wir werden Allmersbach alles abverlangen, um die Punkte in Kaisersbach zu behalten."