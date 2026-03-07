Landesliga-Derby mit Tor-Garantie

Am liebsten jubeln wollen die Hackenheimer um Spielertrainer Tim Hulsey am liebsten wieder am Sonntag beim Derby in Hackenheim. Foto: Mario Luge

Hackenheim/Winterbach. Der Rückenwind ist groß. Sowohl der TuS Hackenheim als auch der SV Winterbach gehen mit breitem Kreuz in ihre Auswärtspartien in der Landesliga am Wochenende. Das Team vom Felseneck muss am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) im Derby beim FC Schmittweiler-Callbach ran. Bereits am Samstag (16 Uhr) ist der Aufsteiger aus Winterbach beim SV Rodenbach gefordert.

"Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, der 2:0-Sieg gegen den TuS Bedesbach-Patersbach hat uns gut getan, also ist alles im Lot." SVW-Trainer Torben Scherer ist mit der Entwicklung seiner Elf zufrieden und weiß, dass diese nicht leichtsinnig wird. Den Tabellensechsten aus der Pfalz bezeichnet er als "Gegner, bei dem die Trauben sehr hoch hängen". Dessen Heimbilanz mit sieben Siegen und nur einer Niederlage steht für sich. "Schon im Hinspiel waren sie unbequem. Dass wir da mit dem 3:2 unseren ersten Dreier feiern konnten, war auch ein bisschen glücklich." Scherer weiß, dass es in Rodenbach auf Unterschiedsspieler ankommt. Etwa auf Jayden Stollings oder auf Tadgh Howard bei den Hausherren, die zusammen mehr als die Hälfte der 33 Rodenbacher Treffer erzielt haben.

In Winterbach geht der Blick nach vorne. Die Ausreißer in der Leistung sind gering geworden. "Die Jungs sind fit, wir werden eine gute Mannschaft stellen", sagt Scherer mit Überzeugung. Aus der Startelf vom vergangenen Sonntag fehlt lediglich Sebastian Fett, unter der Woche hat sich im Training der gegen Bedesbach eingewechselte Henry Schneberger noch leicht verletzt. "Die Jungs haben Selbstvertrauen und wollen alles daran setzen, den Gegnner bestmöglich zu ärgern." Dass der SVW mit einem Dreier einen weiteren, gehörigen Schritt gegen den Abstieg unternehmen könnte, hat am Felsen jeder verinnerlicht.

"Sonst gibt es im Kreis leider nur noch wenig direkte Aufeinandertreffen." Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey freut sich nicht nur aufgrund des mit Gegenüber Murat Yasar auf die Partie, die fast schon eine Torgarantie beinhaltet. 5:3 gewann der TuS im Hinspiel, in Schmittweiler behielt die Hulsey-Elf zuletzt mit einem 4:3 die Oberhand. Dazwischen lag ein 3:0-Heimspielerfolg in der vergangenen Rückrunde in Hackenheim. Alles in allem hat der TuS dementsprechend in der Landesliga gegen den FC eine weiße Weste. Und die will er natürlich behalten.

Hulseys Blick geht zurück auf das 1:1 am vergangenen Wochenende beim Jahres-Pflichtspielauftakt in Zweibrücken. Da sei zwar ein Dreier möglich gewesen, seine Truppe habe sich aber aus dem Konzept bringen lassen, als es im zweiten Abschnitt auch von außen her hitzig geworden war. „Da ist es gut, dass jetzt direkt ein ähnliches Spiel ansteht“, sagt er, hat die Situation unter der Woche im Training thematisiert. Gut sei auch, dass sein Team erneut auf Rasen gefordert sei. So bleibe man im Rhythmus.

„Der Platz wird nicht ausschlaggebend sein. Wir müssen die Situation annehmen und anders als in Zweibrücken die Räume besser besetzen“, so der 37-Jährige, der in Schmittweiler noch auf Niklas Wollmann und Christoph Menger verzichten muss. Michael Gilles ist zudem beruflich verhindert, Henrik Sperling sah in der Nachspielzeit in Zweibrücken die Rote Karte, wurde für zwei Partien gesperrt. Das Ziel beim TuS ist klar formuliert: Mit einem Dreier könnten die kommenden Aufgaben ganz in Ruhe und fern aller Abstiegssorgen angegangen werden.





