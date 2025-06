Landesliga-Derby in Luhe-Wildenau neu terminiert

Allzu lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden: Am Wochenende des 18. bis 20. Juli startet die Landesliga Mitte in die Spielzeit 2025/26. Allerdings werden (mindestens) drei Partien des ersten Spieltags nicht am Auftakt-Wochenende über die Bühne gehen können. Grund dafür ist die Kollision mit dem Verbandspokal. Fürs heiß erwartete Derby in zwischen dem amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau und Aufsteiger SV Etzenricht steht jetzt schon mal ein Nachholtermin fest. Bei einem weiteren Oberpfalz-Duell befindet man sich noch im finalen Austausch.

Dass das nordoberpfälzer Lokalderby verlegt werden muss, hat den Grund, dass der SV Etzenricht als Kreispokalsieger des Spielkreises Amberg/Weiden an der ersten Hauptrunde des Bayerischen Totopokals teilnimmt. Jene wird heuer jedoch nicht unter der Woche, sondern eben genau am Auftakt-Spielwochenende der Landesliga ausgetragen. Laut Spielordnung des Fußball-Verbands genießt der Pokal Priorität gegenüber der Liga.



Nachgeholt wird elf Tage später als ursprünglich vorgesehen – am Mittwoch, den 30. Juli. Natürlich hätte man sich sowohl beim SC Luhe-Wildenau als auch beim SV Etzenricht gewünscht, dieses zuschauerträchtige Derby gleich zum Saisonauftakt zu haben. „Diese Kurzfristigkeit kommt keinem gelegen, weder uns noch dem SV Etzenricht. Der 30. Juli ist zum Glück noch relativ früh in der Saison. Das wird hoffentlich ein schönes Unter-der-Woche-Spiel“, sagt Thomas Diertl, Sportlicher Leiter des Sportclubs, gegenüber Oberpfalz-Medien. Auch in puncto Zuschauerzahl und -einnahmen kann sich der Funktionär des Heimvereins mit dem zeitnahen Nachholtermin arrangieren.



Und noch zwei weitere Teams aus der Oberpfalz müssen verlegen. Beim Duell SV Schwandorf-Ettmannsdorf gegen 1. FC Bad Kötzting ist es so, dass die Badstädter in der 3. Quali-Runde zum Verbandspokal ein Freilos erhalten haben und deshalb ebenfalls am Wochenende 19./20. Juli im Pokal statt in der Liga ranmüssen. Das Landesliga-Auftaktspiel kann also nicht wie geplant am 19. Juli über die Bühne gehen. „Wir werden am 29.07. oder 30.07. spielen. Das muss aber final noch von Bad Kötzting bestätigt werden“, heißt es aus dem Lager des SVSE. Fix ist, dass das Niederbayern-Duell zwischen den hochgehandelten Teams SpVgg Landshut und TSV Seebach ebenso auf Mittwoch, 30. Juli, neu angesetzt wurde.