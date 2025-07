– Foto: Struwe

Landesliga-Derby: Harsefeld muss „Klassenunterschied" anerkennen 1. Hauptrunde im Bezirkspokal: Hammah ist raus +++ Güldenstern souverän

A/O und Stade siegen souverän. D/A II trumpft in Harsefeld auf. Und in Hedendorf läuft es für den Gastgeber besonders bitter.

Benjamin Zielke hatte vor dem Landesliga-Duell dem TuS Harsefeld die Favoritenrolle zugeschoben, weil der Drochterser Teamchef die Pokalerfahrung heranzog. D/A darf als zweite Mannschaft erstmals in dem Wettbewerb starten. Und hatte auch schon in der Qualirunde einen Ligakonkurrenten mit Osterholz-Scharmbeck ausgeschaltet.

In Harsefeld vergab D/A-Stürmer Jelldrik Dallmann schon in der zweiten Minute einen Elfmeter. „Das wäre ein bombastischer Start gewesen“, so Zielke. Dallmann sorgte dann aber noch vor der Pause für die 1:0-Führung. Weil zwei Tiefenläufe die Harsefelder Defensive durcheinanderwirbelten, konnte der Stürmer seinen Sololauf vollenden. D/A II in Kontrolle

Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Jan-Miklas Steffens per Distanzschuss auf 2:0. „Und dann nahm das Spiel seinen Lauf“, sagte Zielke. D/A II habe das Duell kontrolliert. „Das war ein Klassenunterschied“, sagte TuS-Trainer Nico Matern, D/A sei in allen Belangen besser gewesen. Es gab zwei Szenen, in denen sich der Spielverlauf „ganz vielleicht“ verändern hätte können, so Matern. Wenn Pascal Schawaller das 1:1 geglückt wäre. Oder wenn Marco Schuhmann auf 1:2 verkürzt hätte. Doch der Ex-D/A-Spieler schoss in der 60. Minute einen Handelfmeter an den Pfosten. Tore: 0:1 (41.) Dallmann, 0:2 (46.) Steffens, 0:3 (65.) Steffens, 0:4 (68.) Starre, 0:5 (70.) Wehdemeyer.

Eine wilde Achterbahnfahrt endet für die VSV mit dem späten Ausscheiden aus dem Bezirkspokal, nachdem die Hedendorfer die Partie eigentlich aufwendig gedreht hatten. In der letzten Minute setzte Unterstedts Theo Kettenburg einen Freistoß direkt in die Maschen. Der urlaubende Cheftrainer Björn Stobbe verfolgte das Geschehen per Live-Ticker: „Das war schrecklich aus der Ferne.“ Tore: 0:1 (3.) Grewe, 1:1 (10.) Kröger, 1:2 (39.) Grewe, 2:2 (53.) Kröger, 3:2 (66.) Mathiszick, 4:2 (70.) Mozafari, 4:3 (75.) Atris, 4:4 (88.) Grewe, 4:5 (90.) Kettenburg.

Der MTV Hammah lag zwar lange durch ein ansehnliches Fernschuss-Tor von Jannes Staats in Führung (14.), ein direkter Freistoß von Tjare Müller zwang die Gäste aber dann doch zum finalen Showdown vom Punkt (60.). Dort behielt Vorwärts Hülsen die besseren Nerven, während alle MTV-Schützen vergaben. „Wir waren schon sehr viel defensiv beschäftigt, sodass das Ausscheiden nicht unverdient ist“, sagt Trainer Sebastian Frost, der mit seinem Team am Wochenende auf der eigenen Anlage ein Trainingslager absolvierte. „Dafür haben die Jungs alles gegeben - das war mannschaftlich total okay.“ Tore: 0:1 (14.) Staats, 1:1 (60.) Müller.

Obwohl der Deinster SV auf zahlreiche Stammkräfte verzichten musste, fand der Underdog sehr gut in die Begegnung. Nach einem Ballgewinn von Jannis Stroh staubte Faroq Alemi zur Führung ab (12.). A/O geriet dadurch aber kaum ins Straucheln und trug seinen Vortrag unbeirrt weiter vor. Die Nackenschläge vor und nach der Halbzeit zogen Deinste schließlich endgültig den Stecker. Deinste fehlt die Kraft „Uns hat die Kraft gefehlt, weswegen es am Ende ein klarer Klassenunterschied war“, sagt DSV-Coach Filippo Callerame. „Die Jungs haben es trotzdem gut gemacht und dagegengehalten.“ Auf der anderen Seite löste Ahlerstedt souverän das Ticket für die 2. Runde, wo die Spielvereinigung auf den TV Oyten trifft. „Wir finden Schritt für Schritt besser rein“, sagt Trainer Kevin Speer. „Wichtig war, dass die Jungs bis zum Ende die Spielfreude an den Tag gelegt haben.“ Tore: 1:0 (12.) Alemi, 1:1 (23.) Papke, 1:2 (29.) Müller, 1:3 (45.+1) Behnke, 1:4 (48.) Weigand, 1:5 (50.) und 1:6 (56.) beide Er. Badur, 1:7 (70.) Voigt Moreira.