Meisenheims Keeper Leon Körner (weißes Trikot) musste im Spiel beim TuS Hackenheim als Feldspieler ran. Foto: Sebastian Bohr

Landesliga-Derby geht an die SG Meisenheim Landesligist TuS Hackenheim zieht gegen die SG Meisenheim beim 3:4 den Kürzeren

Hackenheim. Mit dem erhofften Erfolgserlebnis zum Jahresausklang wurde es nichts. Der TuS Hackenheim verlor das Heimderby am Felseneck gegen die SG Meisenheim 3:4. Dabei schaffte es die Mannschaft von Tim Hulsey zweimal, einen Rückstand aufzuholen. Nach dem letzten Treffer, den Nico Praß mit einem Freistoß fast von der Torauslinie besorgte (89.), war dann aber der Stecker endgültig gezogen. Zumal der TuS nach der Roten Karte gegen Felix Hadamitzky wegen einer Notbremse 40 Minuten in Unterzahl agieren musste.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der TuS trat von Beginn an wie eine Heimmannschaft auf, hatte die größeren Spielanteile, setzte einen Angriff nach dem anderen und kam auch zu Chancen. Die ersten beiden Treffer gelangen aber den Gästen. Filip Höft aus 20 Metern (18.) und Noel Eckel (25.) stellten auf 0:2. Beirren ließ sich die Hulsey-Truppe aber nicht. Paul Protzel stellte nach einer Ecke den Anschluss her (30.), Hans Steyer besorgte mit einem wahren Strahl den Ausgleich (44.). „Da hatten wir das Momentum eigentlich auf unsere Seite gezogen“, so Hulsey.

Es kam aber anders. Unmittelbar vor der Pause ging die SG durch Eckel nach Abstimmungsproblemen in der TuS-Abwehr erneut in Führung. Hulsey wollte auch nicht verschweigen, dass die SG zwischenzeitlich auf 3:1 aus ihrer Sicht hätte stellen können. Pascal Pies machte aber mit seinem Spekulieren im Eins-gegen-eins alles richtig.