Landesliga-Derby geht an die SG Meisenheim

Hackenheim. Mit dem erhofften Erfolgserlebnis zum Jahresausklang wurde es nichts. Der TuS Hackenheim verlor das Heimderby am Felseneck gegen die SG Meisenheim 3:4. Dabei schaffte es die Mannschaft von Tim Hulsey zweimal, einen Rückstand aufzuholen. Nach dem letzten Treffer, den Nico Praß mit einem Freistoß fast von der Torauslinie besorgte (89.), war dann aber der Stecker endgültig gezogen. Zumal der TuS nach der Roten Karte gegen Felix Hadamitzky wegen einer Notbremse 40 Minuten in Unterzahl agieren musste.
Der TuS trat von Beginn an wie eine Heimmannschaft auf, hatte die größeren Spielanteile, setzte einen Angriff nach dem anderen und kam auch zu Chancen. Die ersten beiden Treffer gelangen aber den Gästen. Filip Höft aus 20 Metern (18.) und Noel Eckel (25.) stellten auf 0:2. Beirren ließ sich die Hulsey-Truppe aber nicht. Paul Protzel stellte nach einer Ecke den Anschluss her (30.), Hans Steyer besorgte mit einem wahren Strahl den Ausgleich (44.). „Da hatten wir das Momentum eigentlich auf unsere Seite gezogen“, so Hulsey.
Es kam aber anders. Unmittelbar vor der Pause ging die SG durch Eckel nach Abstimmungsproblemen in der TuS-Abwehr erneut in Führung. Hulsey wollte auch nicht verschweigen, dass die SG zwischenzeitlich auf 3:1 aus ihrer Sicht hätte stellen können. Pascal Pies machte aber mit seinem Spekulieren im Eins-gegen-eins alles richtig.
Nach dem Wechsel blieb die SG über Umschaltmomente mit ihren schnellen Spitzen gefährlich, der TuS agierte seinerseits aber trotz Unterzahl entschlossen und belohnte sich mit dem erneuten Ausgleich, den Pierre Merkel mit Saisontreffer Nummer acht besorgte. Und dann passierte doch das, was auch dem Tabellenstand entspricht. Dem Vierten gelang beim Zwölften ein Tor, das so nicht fallen durfte. „Der Freistoß war nicht hart geschossen, kam irgendwie ins kurze Ecke, und Pascal stand lang“, schilderte Hulsey die Situation aus seiner Sicht.
Weiter geht es für den TuS Hackenheim voraussichtlich am letzten Februar-Wochenende mit der Nachholpartie beim SC Hauenstein. Endgültig terminiert ist die Begegnung aber noch nicht.
TuS Hackenheim: Pies – Hadamitzky, Baderschneider (90.+2 Gilles), Protzel, Steyer (90.+2 Oertel) - Dasli, Hulsey (84.Gäns) – Sperling, Bubach (62. Schneider), Brede (62. Wollmann) – Merkel.