Landesliga-Derby endet ohne Sieger

Worms. Zweites Derby, zweites Mal kein Sieger. In der Landesliga Ost trennten sich am Sonntagnachmittag die U21-Mannschaft des VfR Wormatia Worms und dem SV Gimbsheim 1:1 (1:1).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Ich bin nicht ganz zufrieden, denn dieses Mal ist mehr für uns drin gewesen“, sagte Konstantin Sawin. Der Wormatia-Coach ärgerte sich über den Gegentreffer. „Das war ein Fehler, der natürlich überflüssig war. Da hat unser Torwart leider nicht gut mitgespielt, aber gut, so etwas passiert.“. Auch Gimbsheim-Trainer Steven Jones befand: „Wir sind nicht in die defensiven Abläufe reingekommen. Ich bin enttäuscht, denn es ist wieder einfach ein paar Prozente zu wenig gewesen. Aber klar: Nach dem Spielverlauf ist der eine Punkt für beide Mannschaften dann auch in Ordnung.“