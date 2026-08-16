Landesliga-Derby endet mit Punkteteilung

Region. Der TuS Hackenheim sicherte sich durch ein Unentschieden die gute Ausgangsposition für die nächsten Partien, der SV Winterbach und die SG Weinsheim mussten dagegen auf eigenem Geläuf Niederlagen einstecken.
Tim Hulsey war klar: „Der Sieg wäre heute nicht verdient, deshalb geht die Punkteteilung in Ordnung.“ Dabei hatten die Hausherren mit breiter Brust begonnen, von Beginn an Akzente gesetzt und waren verdient nach einer knappen Viertelstunde in Führung gegangen. Pierre Merkel hatte eine Ecke verlängert, Paul Protzel drückte am langen Pfosten ein. Der Ausgleich fiel dann aus Sicht des TuS zu schnell. Und er war unnötig. „Der war absolut vermeidbar“, so Spielertrainer Tim Hulsey. Auch diesmal war es eine Ecke. Christoph Grimm konnte den verdeckten Schuss aus zweiter Reihe nur prallen lassen, Hendrik Hautz staubte ab (18.).
Der TuS bestimmte Hälfte eins, kam zu vielversprechenden Aktionen, brachte das Runde aber nicht ins Eckige. Dennoch war Struktur im Spiel, lief der Ball immer wieder flach und schnell durchs Mittelfeld, zeigten sich die Hackenheimer vor rund 150 Fansam Felsen sehr variabel. Die erneute Führung zwei Minuten nach Wiederanpfiff war Folge. Eine flache und scharfe Hereingabe von Hans Steyer nahm Noel Schywalski mit dem rechten Fuß an und schweißte das Spielgerät direkt mit dem linken Spann unter die Querstange. Danach ging dem TuS bei unwirtlichen Bedingungen die Klarheit abhanden. „Mit mehr Cleverness hätten wir es vielleicht über die Zeit gekriegt, müssen aber nüchtern anerkennen, dass es die Meisenheimer gut gemacht haben“, so Hulsey. Seine Truppe traf in der Schlussphase im vorderen Drittel zu oft die falsche Entscheidung, geriet immer mehr in die Defensive und brachte den Gegner auf ihre Art zurück ins Spiel. Alexander Tiedtke bedankte sich mit seinem Treffer zum Endstand. (82.).
TuS Hackenheim: Grimm – Sperling, Protzel, Dayton – Themann (71. Wollmann), Gäns, Dasli, Steyer – Hulsey (88. Twardawski) – Schywalski (76. Schneider), Merkel
„Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Aber wenn du so viele Fehler machst, musst du dich über das Ergebnis nicht wundern.“ SVW-Trainer Torben Scherer war nach dem Abpfiff frustriert, sprach auch von fehlendem Matchglück. Seine Mannschaft geriet früh in Rückstand, schaffte nach einem Eckball durch Sebastian Fett den Anschluss (25.), um umgehend das 1:3 zu kassieren. Auch das 2:3 durch einen Kopfball von Jonas Kunz auf Flanke von Maxi Stumm unmittelbar vor der Pause brachte keine Wende. Jelle Lang (55.) sorgte mit seinem Treffer zum 2:4 für die Entscheidung am Felsen.
SV Winterbach: Kretzschmar – Schneberger (82. Götz), Keim (10. Stork), Görlek, Leister (79. Warkus), Stumm – Fett, Kunz – E. Becker (66. Pawlowitz), L. Becker (66. Blaum) – Pfenning
Das 0:2 unmittelbar vor dem Pausenpfiff war der Knackpunkt eines intensiven Spiels. Im zweiten Abschnitt konnte Felix Zimmermann (59.) zwar noch verkürzen, für einen Punkt reichte es bei Aufsteiger SG Weinsheim aber nicht mehr.
SG Weinsheim: Steeg – Spachtholz, Schilz, Zimmermann, Redschlag (53. Halili) – Z.Jalkama (81. Kienle), Mittwich (73. Bäder), E.Jalkama, Feller (78. Weber) – Bernhard, Kurpejovic