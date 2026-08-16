Landesliga-Derby endet mit Punkteteilung

Tim Hulsey war klar: „Der Sieg wäre heute nicht verdient, deshalb geht die Punkteteilung in Ordnung.“ Dabei hatten die Hausherren mit breiter Brust begonnen, von Beginn an Akzente gesetzt und waren verdient nach einer knappen Viertelstunde in Führung gegangen. Pierre Merkel hatte eine Ecke verlängert, Paul Protzel drückte am langen Pfosten ein. Der Ausgleich fiel dann aus Sicht des TuS zu schnell. Und er war unnötig. „Der war absolut vermeidbar“, so Spielertrainer Tim Hulsey. Auch diesmal war es eine Ecke. Christoph Grimm konnte den verdeckten Schuss aus zweiter Reihe nur prallen lassen, Hendrik Hautz staubte ab (18.).

Der TuS bestimmte Hälfte eins, kam zu vielversprechenden Aktionen, brachte das Runde aber nicht ins Eckige. Dennoch war Struktur im Spiel, lief der Ball immer wieder flach und schnell durchs Mittelfeld, zeigten sich die Hackenheimer vor rund 150 Fansam Felsen sehr variabel. Die erneute Führung zwei Minuten nach Wiederanpfiff war Folge. Eine flache und scharfe Hereingabe von Hans Steyer nahm Noel Schywalski mit dem rechten Fuß an und schweißte das Spielgerät direkt mit dem linken Spann unter die Querstange. Danach ging dem TuS bei unwirtlichen Bedingungen die Klarheit abhanden. „Mit mehr Cleverness hätten wir es vielleicht über die Zeit gekriegt, müssen aber nüchtern anerkennen, dass es die Meisenheimer gut gemacht haben“, so Hulsey. Seine Truppe traf in der Schlussphase im vorderen Drittel zu oft die falsche Entscheidung, geriet immer mehr in die Defensive und brachte den Gegner auf ihre Art zurück ins Spiel. Alexander Tiedtke bedankte sich mit seinem Treffer zum Endstand. (82.).

TuS Hackenheim: Grimm – Sperling, Protzel, Dayton – Themann (71. Wollmann), Gäns, Dasli, Steyer – Hulsey (88. Twardawski) – Schywalski (76. Schneider), Merkel