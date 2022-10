Stolpert der VfB Bottrop auch gegen Bedburg-Hau? – Foto: Sascha Köppen

Landesliga: Der VfB Bottrop steht unter Zugzwang Das Kellerkind trifft am Sonntag, 15.15 Uhr, vor heimischem Publikum auf die Sportfreunde Broekhuysen.

Der Druck wächst beim Landesligisten VfB Bottrop. Nach fünf Niederlagen in Serie und dem Absturz in den Tabellenkeller ist die Stimmung beim Aufsteiger mäßig. Nun geht es am Sonntag, 15.15 Uhr, vor heimischem Publikum gegen den direkten Tabellennachbarn Sportfreunde Broekhuysen. „Klar ist, dass wir endlich punkten müssen. In der Landesliga kann aber sowieso jeder jeden schlagen. Eigentlich sind alle Partien immer recht eng“, sagt Bottrops Trainer Michael Schrank.

Morgen, 15:15 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 15:15 PUSH

Die Schwarz-Weißen mussten sich zuletzt 1:3 gegen den SV Blau-Weiß Dingden geschlagen geben. Wie soll dem VfB Bottrop nun die Wende gelingen? „Wenn man fünf Mal nacheinander verliert, hat man die Argumente natürlich nicht auf seiner Seite. Doch in den letzten drei Partien waren wir das bessere Team. Aufgrund von individuellen Fehlern haben wir verloren. Wenn wir diese nun abstellen, können wir auch gewinnen“, so Coach Michael Schrank. Vor allem im Umschaltspiel müsse man besser auftreten. „Gelegentlich fehlt es an der Konzentration, dann werden wir leichtsinnig“, so der Coach des Ruhrpott-Teams. "Nichts auf dem Abstiegsplatz zu suchen"