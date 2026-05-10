Landesliga: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

War es das für den VfL Güldenstern Stade in der Fußball-Landesliga? Am Sonntag erlebt die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt ein Debakel. Der Spieltag im Überblick:

Nach einer desolaten Vorstellung schwinden die Hoffnungen des VfL Güldenstern Stade immer weiter, der in Schneverdingen schon nach der Anfangsviertelstunde aussichtslos in Rückstand geriet. „Was wir heute gespielt haben, war definitiv eine Katastrophe“, räumt Trainer Matthias Quadt ein. „Das war über 90 Minuten nicht Landesliga tauglich.“ Die Planung der kommenden Spielzeit läuft derweil auf Hochtouren. Mit Niklas von Borstel bekommen die Stader einen prominenten Neuzugang von Meister Drochtersen/Assel II. „Wir sind sehr glücklich, dass er kommt“, sagt Quadt. „Er ist ein älterer Spieler mit viel Erfahrung, der uns mit seiner Präsenz Sicherheit geben wird.“

Tore: 1:0 (4.) Fava, 2:0 (8.) Pinto Coelho, 3:0 (11.) Krähe, 4:0 (21., Elfm.) Bahnemann, 5:0 (55.) Bahnemann, 6:0 (59.) Machado.

Bis in die Nachspielzeit schien sich der Meister mit der ersten Niederlage seit Anfang November arrangieren zu müssen, doch nach einem Ball hinter die Kette von Kevin Ingreso markierte Finn Wendler den späten Ausgleich. „Vom Spielverlauf müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein und sind es auch“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Grundsätzlich war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen, weswegen die Punkteteilung gerechtfertigt ist.“ Tore: 1:0 (71.) Menger, 1:1 (90.+4) Wendler. Nächstes Spiel: TSV Bardowick - D/A II (Mi., 13. Mai, 19 Uhr).

Die Ahlerstedter legten eigentlich einen hervorragenden Auftritt hin, leisteten sich aber einmal mehr die entscheidenden Fehler, die ein Spitzenteam wie Celle bestraft. A/O macht den Gegner durch Fehler stark „Wir haben eines unserer besten Saisonspiele gemacht“, resümiert Trainer Maximilian Künne. „Leider machen wir den Gegner durch einfache Gegentore stark. Die Jungs haben einen hohen Aufwand betrieben, sodass ich ihnen kämpferisch und inhaltlich keinen Vorwurf machen kann.“ Tore: 1:0 (14.) Schaper, 2:0 (37.) von Hörsten Laube, 2:1 (41., Elfm.) Hiller, 2:2 (54.) D. Brunsch, 3:2 (71.) von Hörsten Laube, 3:3 (81.) En. Badur, 4:3 (88.) Müller. Nächstes Spiel: A/O - Etelsen (So., 17. Mai, 15 Uhr).