 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

Landesliga: Der Spieltag im Überblick

„Eine Katastrophe“: VfL Güldenstern Stade steht vor dem Abstieg

von Tageblatt · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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Landesliga Lüneburg

War es das für den VfL Güldenstern Stade in der Fußball-Landesliga? Am Sonntag erlebt die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt ein Debakel. Der Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
6
0
Abpfiff
Nach einer desolaten Vorstellung schwinden die Hoffnungen des VfL Güldenstern Stade immer weiter, der in Schneverdingen schon nach der Anfangsviertelstunde aussichtslos in Rückstand geriet. „Was wir heute gespielt haben, war definitiv eine Katastrophe“, räumt Trainer Matthias Quadt ein. „Das war über 90 Minuten nicht Landesliga tauglich.“

Die Planung der kommenden Spielzeit läuft derweil auf Hochtouren. Mit Niklas von Borstel bekommen die Stader einen prominenten Neuzugang von Meister Drochtersen/Assel II. „Wir sind sehr glücklich, dass er kommt“, sagt Quadt. „Er ist ein älterer Spieler mit viel Erfahrung, der uns mit seiner Präsenz Sicherheit geben wird.“

Tore: 1:0 (4.) Fava, 2:0 (8.) Pinto Coelho, 3:0 (11.) Krähe, 4:0 (21., Elfm.) Bahnemann, 5:0 (55.) Bahnemann, 6:0 (59.) Machado.

Heute, 15:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
1
1

Bis in die Nachspielzeit schien sich der Meister mit der ersten Niederlage seit Anfang November arrangieren zu müssen, doch nach einem Ball hinter die Kette von Kevin Ingreso markierte Finn Wendler den späten Ausgleich.

„Vom Spielverlauf müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein und sind es auch“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Grundsätzlich war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen, weswegen die Punkteteilung gerechtfertigt ist.“

Tore: 1:0 (71.) Menger, 1:1 (90.+4) Wendler.

Nächstes Spiel: TSV Bardowick - D/A II (Mi., 13. Mai, 19 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
4
3
Abpfiff

Die Ahlerstedter legten eigentlich einen hervorragenden Auftritt hin, leisteten sich aber einmal mehr die entscheidenden Fehler, die ein Spitzenteam wie Celle bestraft.

A/O macht den Gegner durch Fehler stark

„Wir haben eines unserer besten Saisonspiele gemacht“, resümiert Trainer Maximilian Künne. „Leider machen wir den Gegner durch einfache Gegentore stark. Die Jungs haben einen hohen Aufwand betrieben, sodass ich ihnen kämpferisch und inhaltlich keinen Vorwurf machen kann.“

Tore: 1:0 (14.) Schaper, 2:0 (37.) von Hörsten Laube, 2:1 (41., Elfm.) Hiller, 2:2 (54.) D. Brunsch, 3:2 (71.) von Hörsten Laube, 3:3 (81.) En. Badur, 4:3 (88.) Müller.

Nächstes Spiel: A/O - Etelsen (So., 17. Mai, 15 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
3
2
Abpfiff

Harsefeld war im ersten Durchgang gut im Spiel, verpasste nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung jedoch eine Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel wirkte der TuS wie ausgewechselt. Mit einem direkten Freistoß entschied Niklas Feldmann die Begegnung für Hagen/Uthlede.

Matern: „Jeder mit sich selbst beschäftigt“

„Wenn du kurz vorher den Ausgleich machst, erwarte ich, dass wir so reif sind, dann den einen Punkt mitzunehmen“, sagt Trainer Nico Matern. „In der zweiten Halbzeit war gefühlt eine andere Mannschaft auf dem Platz, in der jeder mit sich selbst beschäftigt war.“

Tore: 0:1 (21.) Bondombe Simba, 1:1 (42.) Subasic, 2:1 (57.) Thielebeule, 2:2 (83., Elfm.) Bondombe Simba, 3:2 (89.) Feldmann.

Nächstes Spiel: TuS - SPA (Sbd., 16. Mai, 18:30 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
4
1
Abpfiff