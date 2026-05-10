Landesliga: Der Spieltag im Überblick

War es das für den VfL Güldenstern Stade in der Fußball-Landesliga? Am Sonntag erlebt die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt ein Debakel. Der Spieltag im Überblick:
Die Planung der kommenden Spielzeit läuft derweil auf Hochtouren. Mit Niklas von Borstel bekommen die Stader einen prominenten Neuzugang von Meister Drochtersen/Assel II. „Wir sind sehr glücklich, dass er kommt“, sagt Quadt. „Er ist ein älterer Spieler mit viel Erfahrung, der uns mit seiner Präsenz Sicherheit geben wird.“
Tore: 1:0 (4.) Fava, 2:0 (8.) Pinto Coelho, 3:0 (11.) Krähe, 4:0 (21., Elfm.) Bahnemann, 5:0 (55.) Bahnemann, 6:0 (59.) Machado.
Bis in die Nachspielzeit schien sich der Meister mit der ersten Niederlage seit Anfang November arrangieren zu müssen, doch nach einem Ball hinter die Kette von Kevin Ingreso markierte Finn Wendler den späten Ausgleich.
„Vom Spielverlauf müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein und sind es auch“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Grundsätzlich war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen, weswegen die Punkteteilung gerechtfertigt ist.“
Tore: 1:0 (71.) Menger, 1:1 (90.+4) Wendler.
Nächstes Spiel: TSV Bardowick - D/A II (Mi., 13. Mai, 19 Uhr).
Die Ahlerstedter legten eigentlich einen hervorragenden Auftritt hin, leisteten sich aber einmal mehr die entscheidenden Fehler, die ein Spitzenteam wie Celle bestraft.
„Wir haben eines unserer besten Saisonspiele gemacht“, resümiert Trainer Maximilian Künne. „Leider machen wir den Gegner durch einfache Gegentore stark. Die Jungs haben einen hohen Aufwand betrieben, sodass ich ihnen kämpferisch und inhaltlich keinen Vorwurf machen kann.“
Tore: 1:0 (14.) Schaper, 2:0 (37.) von Hörsten Laube, 2:1 (41., Elfm.) Hiller, 2:2 (54.) D. Brunsch, 3:2 (71.) von Hörsten Laube, 3:3 (81.) En. Badur, 4:3 (88.) Müller.
Nächstes Spiel: A/O - Etelsen (So., 17. Mai, 15 Uhr).
Harsefeld war im ersten Durchgang gut im Spiel, verpasste nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung jedoch eine Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel wirkte der TuS wie ausgewechselt. Mit einem direkten Freistoß entschied Niklas Feldmann die Begegnung für Hagen/Uthlede.
„Wenn du kurz vorher den Ausgleich machst, erwarte ich, dass wir so reif sind, dann den einen Punkt mitzunehmen“, sagt Trainer Nico Matern. „In der zweiten Halbzeit war gefühlt eine andere Mannschaft auf dem Platz, in der jeder mit sich selbst beschäftigt war.“
Tore: 0:1 (21.) Bondombe Simba, 1:1 (42.) Subasic, 2:1 (57.) Thielebeule, 2:2 (83., Elfm.) Bondombe Simba, 3:2 (89.) Feldmann.
Nächstes Spiel: TuS - SPA (Sbd., 16. Mai, 18:30 Uhr).