Landesliga: Der Spieltag im Überblick

Stader Jubel: „Dieser Sieg war unheimlich wichtig für die Mannschaft“, sagt Trainer Quadt. Foto: Struwe (Archiv)

Der VfL Güldenstern Stade feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Der TuS Harsefeld kann sich für seine Aufholjagd nicht belohnen. So lief es in der Landesliga.

Tabellenführer SV Drochtersen/Assel II hatte bereits am Samstag das Landesliga-Derby gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 3:1 gewonnen. Die Ligarivalen Stade und Harsefeld waren am Sonntag gefordert:

Die Stader standen vor dem Kellerduell unter großem Erfolgsdruck. Doch am Sonntagnachmittag gelang es ihnen, damit umzugehen. „Dieser Sieg war unheimlich wichtig für die Mannschaft. Wir glauben an uns - und an den Klassenerhalt“, sagt Trainer Matthias Quadt.

In der ersten Halbzeit ließ sein Team zahlreiche Chancen ungenutzt, stattdessen gingen die Gastgeber vom Punkt in Führung. Nach der Pause lief es in Sachen Chancenverwertung besser: Louis Gehlken traf nach einem „schönen Diagonalball“, so Quadt, zum 1:1. Beim 2:1 sah er ein „technisch anspruchsvolles Tor“ von Dieter Forkert. Forkerts zweiter Treffer fiel nach einem Konter. Die Stader verweisen Scharmbeck damit auf den letzten Tabellenplatz (Rang 16) und klettern selbst auf Platz 14. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aktuell vier Punkte. Tore: 1:0 (23., Elfmeter) Damm, 1:1 (56.) Gehlken, 1:2 (58.), 1:3 (82.) beide Forkert Nächstes Spiel: VfL Güldenstern Stade - SV Lindwedel-Hope (So., 3. Mai, 15 Uhr)