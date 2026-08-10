Landesliga: Der erste Trainer ist seinen Job los Aufsteiger SKC Barbaros Mainz und Matthias Strasburger trennen sich nach nur zwei Ligaspielen wieder von Torben Schröder · Gestern, 22:28 Uhr · 0 Leser

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Diese Amtszeit war eine kurze. Nach zwei Landesliga-Spielen gehen Aufsteiger SKC Barbaros Mainz und Trainer Matthias Strasburger wieder getrennte Wege. Das gab der Sportliche Leiter Hakan Akcay am Montagabend bekannt.

„Wir haben uns in einem offenen und konstruktiven Gespräch zusammengesetzt und gemeinsam festgestellt, dass eine weitere Zusammenarbeit unter den aktuellen Voraussetzungen schwierig werden würde. Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit vorzeitig und im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden“, teilt Akcay mit. Die Vorbereitung und auch der Saisonstart der Mainzer Türken waren geprägt von vielen Ausfällen und teils deutlichen Misserfolgen. Beim Weisenauer Turnier setzte es gegen den VfB Bodenheim ein 1:5, im Verbandspokal beim unterklassigen FV Budenheim das Erstrunden-Aus (1:3) und zum Ligastart direkt zwei Klatschen gegen die stark einzuschätzenden Wormatia Worms II (0:6) und FC Speyer (0:5). Nach Rückschlägen brach die Mannschaft jeweils völlig auseinander.

Erste Krisensitzung schon in der Vorbereitung Früh war in diesem Zuge ein Entfremdungsprozess zu spüren. Akcay kündigte Nachverpflichtungen an, mit deren Ausbleiben Strasburger haderte. Auf den regionalen Fußballplätzen war schon vor dem Punktspielstart von großer Unzufriedenheit im Kader die Rede. Nach außen sprachen Sportchef, Trainer und auch Kapitän Joseph Meier davon, es brauche Geduld, man dürfte nicht die Nerven verlieren. Intern kam es schon früh in der Vorbereitung zu Zusammenkünften, die man auch als Krisensitzungen bezeichnen könnte. Strasburger wirkte amtsmüde, allen Beteuerungen, nach vorne zu blicken, zum Trotz.