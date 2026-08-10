Landesliga: Der erste Trainer ist seinen Job los

Diese Amtszeit war eine kurze. Nach zwei Landesliga-Spielen gehen Aufsteiger SKC Barbaros Mainz und Trainer Matthias Strasburger wieder getrennte Wege. Das gab der Sportliche Leiter Hakan Akcay am Montagabend bekannt.
„Wir haben uns in einem offenen und konstruktiven Gespräch zusammengesetzt und gemeinsam festgestellt, dass eine weitere Zusammenarbeit unter den aktuellen Voraussetzungen schwierig werden würde. Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit vorzeitig und im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden“, teilt Akcay mit.
Die Vorbereitung und auch der Saisonstart der Mainzer Türken waren geprägt von vielen Ausfällen und teils deutlichen Misserfolgen. Beim Weisenauer Turnier setzte es gegen den VfB Bodenheim ein 1:5, im Verbandspokal beim unterklassigen FV Budenheim das Erstrunden-Aus (1:3) und zum Ligastart direkt zwei Klatschen gegen die stark einzuschätzenden Wormatia Worms II (0:6) und FC Speyer (0:5). Nach Rückschlägen brach die Mannschaft jeweils völlig auseinander.
Erste Krisensitzung schon in der Vorbereitung
Früh war in diesem Zuge ein Entfremdungsprozess zu spüren. Akcay kündigte Nachverpflichtungen an, mit deren Ausbleiben Strasburger haderte. Auf den regionalen Fußballplätzen war schon vor dem Punktspielstart von großer Unzufriedenheit im Kader die Rede. Nach außen sprachen Sportchef, Trainer und auch Kapitän Joseph Meier davon, es brauche Geduld, man dürfte nicht die Nerven verlieren. Intern kam es schon früh in der Vorbereitung zu Zusammenkünften, die man auch als Krisensitzungen bezeichnen könnte. Strasburger wirkte amtsmüde, allen Beteuerungen, nach vorne zu blicken, zum Trotz.
„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Dennoch sind wir überzeugt, dass sie für beide Seiten zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung ist“, setzt Akcay seine Mitteilung fort. „Ich möchte mich persönlich bei Matthias für sein Engagement, seine Arbeit und die gemeinsame Zeit bedanken und wünsche ihm für seine weitere sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“
Mete Alp Akcay übernimmt interimsweise
Einstweilen wird Teammanager Mete Alp Akcay gemeinsam mit den Cotrainern die Mannschaft betreuen. „Bei der Suche nach einem Nachfolger möchten wir uns bewusst die nötige Zeit nehmen, um die richtige Entscheidung für den Verein zu treffen“, kündigt Hakan Akcay an. Strasburger war erst im Sommer als Nachfolger von Aufstiegstrainer Amin Ouachchen, der trotz vorheriger Zusage bei Barbaros und bereits fortgeschrittener Planungen für die neue Saison zu Eintracht Bad Kreuznach gewechselt war, verpflichtet worden.