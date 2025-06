Landesliga-Debüt mit 17: VfL-Talent Siebenhaar wechselt in die USA

Servus Kaufering, Welcome to the USA: Luis Siebenhaar kam einst als jüngster Spieler in der Landesliga zum Einsatz. Nun zieht es das Talent in die Staaten.

Kaufering – Da verliert man als Trainer einen wichtigen, talentierten Spieler – und freut sich trotzdem (für ihn). So geht’s Kauferings Coach Franco Simon (47), wenn er über den Abgang von Luis Siebenhaar spricht. Für den 19-Jährigen, der sowohl links als auch rechts im Mittelfeld spielen kann, und in den letzten beiden Jahren 37 Mal für den VfL in der Landesliga auflief, heißt es in wenigen Wochen: Servus Kaufering, Welcome to the USA!



Der gebürtige Augsburger wird im Sommer zusammen mit seinem langjährigen Freund

Leon Junker (19) vom TSV 1865 Dachau an der „Southern Oregon University“ in Ashland, nahe der Grenze zu Kalifornien, sein vierjähriges „Business Administration“-Studium (entspricht in etwa einem BWL-Studium in Deutschland) beginnen und als „Student athlete“ in der College-Mannschaft, den „Raiders“, Fußball – also Soccer – spielen.

Mitte Juli geht der Flieger nach Amerika, am 31. Juli ist Trainingsstart unter dem renommierten schottischen Chefcoach und ehemaligen U18-Nationalspieler Davie Carmichael. „Ich war noch nie in Amerika, ich freue mich riesig auf das Land und den Fußball dort. Der Coach hat mir die Anlage per Video schon gezeigt. Da ist alles einfach top“, sagt Luis.



„Er kommt in ein sehr gutes Team, das immer den Anspruch hat, Meister zu werden und es in den letzten Jahren auch immer war“, weiß Papa und Unterstützer Tom Göbel. „Denen geht’s wie hier den Bayern...“ Und Luis ergänzt: „Klar ist die Meisterschaft mein Ziel – zumal wir den besten Kader haben werden, den er je hatte, wie der Trainer sagt. Und dann will ich im Pokal möglichst weit kommen – da geht’s dann gegen Gegner aus ganz Amerika.“