Landesliga: Das Transfer-Karussell drehte sich heftig

Bei den Oberpfälzer Landesligisten hat sich in der diesjährigen Sommer-Wechselperiode überdurchschnittlich viel getan. Nicht unbedingt auf der Kommandobrücke – lediglich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und Aufsteiger TSV Bad Abbach haben einen Trainerwechsel vollzogen –, sondern vielmehr im Spielerkader. Beim TB 03 Roding muss Trainer Andreas Klebl ganze 18 neue Spieler einbauen. Auch beim FC Kosova Regensburg (elf Zugänge) und beim 1. FC Bad Kötzting (zehn) gibt es einen größeren Umbruch. Fast keine Veränderungen gab es hingegen im Lager der beiden Bezirksliga-Meister TSV Bad Abbach und SV Etzenricht. Alle bisherigen Zu- und Abgänge der elf Oberpfälzer Sechstligisten auf einen Blick.

SpVgg Lam

Neuzugänge: Benjamin Tolks (TB 03 Roding), David Iglhaut (U19 SpVgg GW Deggendorf), Matthias Müller (SG Schloßberg), Matyas Uzlik (SK Senco Doubravka / Tschechien)

Abgänge: Maximilian Wellisch (als Spielertrainer zur SpVgg Eschlkam)

Trainer: Lorenz Kowalski (wie bisher)





1. FC Bad Kötzting

Neuzugänge: Franz Brandl (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Simon Schreiner, Christoph Schwander (beide TB 03 Roding), Kilian Ettl (U19 ASV Cham), Johannes Kordick (FC Ränkam), Andreas Kussinger (DJK Arnschwang), Bastian Sterr, Simon Pönn (beide U19 SpVgg GW Deggendorf), Lukas Weidlich (U19 SSV Jahn Regensburg), Simon Schneider (SpVgg Willmering-Waffenbrunn)

Abgänge: Alexander Kautz (SpVgg SV Weiden), Martin Vesenjak (Ziel unbekannt), Benedikt Laumer (SG Zandt / Vilzing II), Miroslav Spirek (FC Vorwärts Röslau), Sebastian Benesch, Dominik Hanninger, Tobias Hanninger (alle SpVgg Osterhofen), Philipp Keller (pausiert), Kilian Bücherl (Ziel unbekannt), Elias Mühlbauer (SpVgg Eschlkam), Jan Kolerus (FC Raindorf), Jakub Kule (SC Zwiesel)

Trainer: Konrad Früchtl (wie bisher)





SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Neuzugänge: Dustin Weikl, Karim Nerl (beide TB 03 Roding), Michael Herrmann (SpVgg Pfreimd), Maximilian Bauer (ASV Cham), Ludwig Richthammer (FC Amberg), Tobias Jobst, Luis Kneissl (beide eigene U23)

Abgänge: Franz Brandl (1. FC Bad Kötzting), Maximilian Schreyer (pausiert), Michel Silva Pereira (FC Amberg), David Moliaf (Berlin)

Trainer: Christian Most (neu) für Mario Albert





SC Luhe-Wildenau

Neuzugänge: Xavier Siemski (SV Grafenwöhr), Odijoni Anushervoni, Julian Kiener (beide SpVgg SV Weiden), Alioune Fall, Caner Gümüsbas (beide U19 SpVgg SV Weiden), Torsten Hofbauer (USA)

Abgänge: Fabian Geitner (DJK Gebenbach), Dominik Zawal (SpVgg Trabitz), Noah Hammer (SpVgg Schirmitz), Maximilian Prem (FC Tegernheim)

Trainer: Benjamin Urban (wie bisher)





TB 03 Roding

Neuzugänge: Tobias Vogl, Leon Rötzer, Navid Djavidani (alle U19 ASV Cham), Finn Albert (SG Zandt / Vilzing II), Justin Lysyuk (TSV Tännesberg), Josef Fisch (TSV Bogen), Yannick Attenberger (DJK Arnschwang), Ivan Mukulu Mbangi (JFG Straubing-Bogen), Moritz Grünig (SG Kirchroth / Saulburg), Sebastian Rötzer (TSV Kareth-Lappersdorf II), Almir Mujcinovic, Raul Almeida Da Silva (beide FC Kosova Regensburg), Alexander Fuchs (SV Haibach), Yusuf Babat (SV Mitterkreith), Lukas Ernst (TSV Nittenau), Admir Mujcinovic (U19 Freier TuS Regensburg), Kai Wolfram, Niklas Wolfram (beide FC Viehhausen)

Abgänge: Dustin Weikl, Karim Nerl (beide SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Simon Schreiner, Christoph Schwander (beide 1. FC Bad Kötzting), Christian Kufner, Martin Pietzonka, Tobias Bräu (alle SpVgg Mitterdorf), Manuel Zäch, Stefan Voith (beide SV Schwarzhofen), Johannes Herrnberger (DJK Vilzing), Benjamin Tolks (SpVgg Lam), Stefan Pongratz, Sandro Brey (beide FC Raindorf), David Romminger (als Spielertrainer zur SpVgg Ramspau), Alexander Schafberger (SV Obertrübenbach), Simon Holzer (SV Mitterkreith)

Trainer: Andreas Klebl (wie bisher)





FC Kosova Regensburg

Neuzugänge: Tomas Zisopoulos (SC Regensburg), Samet Dugolli (TSV Langquaid), Rafail Tsera (AO Chaniotis / Griechenland), Arthur Mendes da Silva (SV Türk Genclik Regensburg), Emir Terakaj (zuletzt vereinlos), Emirhan Ayri (U19 TSV Kareth-Lappersdorf), Gani Sopaj (SV Lengfeld), Mandela Singh-Sharpe (FC Amberg); drei weitere Zugänge bekannt

Abgänge: Almir Mujcinovic, Raul Almeida Da Silva (beide TB 03 Roding), Alban Salla (FSV VfB Straubing), Bruno Posayanant, Arban Guraziu (beide TSV Kareth-Lappersdorf), Mateo Hasa (SV Türk Genclik Regensburg), Abdullah Affouf (FC Viehhausen), Sven Hodo (SpVgg Hankofen-Hailing), Aladin Bedoui, Güngör Can Ayhan (beide TB/ASV Regenstauf), Youssef Dawud (SG Türk Ataspor)

Trainer: Enkel Alikaj (wie bisher)





ASV Burglengenfeld

Neuzugänge: Phillip Dziemba (FSV VfB Straubing), Martin Glöckner (FC Tegernheim), Moritz Krogmann (U19 TSV Kareth-Lappersdorf), Jurij Gros (RSV Weyer)

Abgänge: Leon Brandl (DJK Gebenbach), Andre Adkins (ASV Cham), Samuel Fischer (SV Hohenfurch)

Trainer: Erkan Kara (wie bisher)





SV Etzenricht (Aufsteiger)

Neuzugänge: Oliver Danzer (SC Eschenbach), Ludwig Steinhilber (U19 SpVgg SV Weiden)

Abgänge: Patrick Pohl (Umzug / Ziel unbekannt)

Trainer: Andreas Wendl (wie bisher)





TSV Bad Abbach (Aufsteiger)

Neuzugänge: Yannick Rakiecki (SV Egg an der Günz), Tobias Amann (FC Tegernheim), Paul Misslbeck (eigene Zweite)

Abgänge: keine

Trainer: Simon Sigl (neu) für Sepp Schuderer





FC Tegernheim (Aufsteiger)

Neuzugänge: Maximilian Prem (SC Luhe-Wildenau), Dominik Feuersänger (SV Fortuna Regensburg), Jonas Eigenstetter (TB/ASV Regenstauf), Tobias Schönbrunner (U19 TSV Kareth-Lappersdorf), Kenan Muslimovic (SV Türk Gücü Straubing), Raphael Lang (U19 TSV 1860 Rosenheim)

Abgänge: Daniel Ertel (SpVgg Hankofen-Hailing), Martin Glöckner (ASV Burglengenfeld), Tobias Scherzer (TB/ASV Regenstauf)

Trainer: Michael Fischer und Thomas Schneider (wie bisher)





Landesliga Nordost: DJK Ammerthal (Absteiger)

Neuzugänge: Dominik Haller (DJK Gebenbach), Jan-Luis Knisch, Paul Behlau (beide U19 ASV Neumarkt), Anton Shynder (SV Unterreichenbach), Manuel Mutove (VfL Nürnberg)

Abgänge: Laurin Klaus (TSV Kornburg), Christian Heinloth (SC Großschwarzenlohe), Felix Hummel (1.FC Schlicht), Vitus Zimmermann (SSV Jahn Regensburg II), Dragan Lazarevic, Kamalou Tchagouni (beide TSV 1860 Weißenburg), Kevin Mutove (VfB Eichstätt)

Trainer: Tobias Rösl (wie bisher)