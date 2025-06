Landesliga: Das sagt der FC Marl zum möglichen Staffelwechsel

Gedenk berichtet: "Im vergangenen Jahr war es als Aufsteiger unser Wunsch, in die Staffel 3 zu kommen und wir haben diesen Antrag auch gestellt. Wenn wir jetzt in die Staffel 4 kommen würden, wären wir auch nicht böse drum. Ich sage mal, alles hat seine Vor- und Nachteile. Mir wurde gesagt, dass in der Staffel 4 auf jeden Fall die Anlagen schön und die Plätze super sind. Allerdings wären es für uns vermutlich nicht so attraktive Spiele wie in der Ruhrgebiets-Staffel mit den ganzen Herner Vereinen und so weiter. Natürlich wären in der Staffel 4 auch die teilweise extrem weiten Fahrten eine Umstellung. Daher haben wir auch jetzt wieder einen Antrag auf die Staffel 3 gestellt, weil es einfach für uns als Verein attraktiver ist."