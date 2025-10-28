Landesliga - das ist die Elf der Woche!

____

TuRU Düsseldorf – FC Remscheid 2:1

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov, Tsikwo Mankefor, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas (89. Baron Osaruwense Asemota), Selcuk Yavuz (79. Amin Saouti), Mohamed Darwish, Diyar Turan (72. Melva Luzalunga) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Siyamend Alo (46. Stanislao Apicella), Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Dominik Heinen (55. Koya Shirahata), Ramzi Ben Hamada, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir, Furkan Asut (69. Demirel Emiratli) - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mykyta Kildiiarov (7.), 2:0 Selcuk Yavuz (76.), 2:1 Stanislao Apicella (86.)



SSV Bergisch Born – FC Kosova Düsseldorf 2:1

SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Julian Bernhard, Levin Ilias Ceylan, Marvin Brüggehoff, Marvin Pak (90. Tarik Makkaoui), Germano Bonanno, Lutonda Ntiti (88. Gloire Sunda) - Trainer: Tim Janowski

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Aidan Sadeghi (78. Adem Saidi), Amar Kashtanjevac, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza (78. Fatlum Ahmeti), Egzon-Baijram Zendeli, Qlirim Koshtanjeva, Roman William Callan (78. Kaito Kajitani) - Trainer: Alfonso del Cueto

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lutonda Ntiti (15.), 1:1 Qlirim Koshtanjeva (25.), 2:1 Marvin Brüggehoff (71.)



VfB 03 Hilden II – DJK Gnadental 3:6

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Tolga Ceylan (46. Ali-Imran Coban), Josip Bilac (46. Abdelilah Zarok), Ercan Akhan, Luke Kawabe, Marvin Michell Theis (79. Marijan Prskalo), Tymoteusz Konrad Szymanski (66. Nabil Abdoun), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah - Trainer: Koray Sakacali

DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Tolga Erginer, Marvin Meirich (46. Marc Pfeil), Necirwan Khalil Mohammad, Milos Jesic, Luca Save Spasovski (68. Malte Hauenstein), Oliver Wargalla (96. Samir Derris), Nico Kaufmann (71. Tarik Mavili), Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Leon Borkowski (15.), 0:2 Oliver Wargalla (27.), 1:2 Marvin Michell Theis (34.), 1:3 Milos Jesic (36.), 1:4 Oliver Wargalla (38.), 2:4 Abdelilah Zarok (76.), 3:4 Nabil Abdoun (88.), 3:5 Tarik Mavili (90.), 3:6 Malte Hauenstein (90.)



1. FC Wülfrath – TVD Velbert 5:1

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski (68. Takamasa Kaneko), Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (55. Athanasios Xiros), Florian Schikowski, Daniel Ivezic (16. Giuseppe Raudino), Youssef El Boudihi, Nico Köhler (75. Ryo Matsutaka), Gian-Luca Bühring (67. Nico Köhler) (75. Ryo Matsutaka) - Trainer: Joscha Weber

TVD Velbert: Fabian Müske, Anastasios Pescelidis, Soma Ando, Fauzani Issa Issaka, Ouassim El Harrouyi (59. Jassim Tighadouini), Jürgen Simon Sai (73. Jan Engelhardt), Joel Siragusano, Adams Kreuer, Takumi Ichikawa, Yamato Aoki, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

Schiedsrichter: Theo Kondring - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Arman Corovic (28.), 2:0 Ebrahim Omayrat (39.), 3:0 Nico Köhler (76.), 3:1 Soma Ando (80.), 4:1 Florian Schikowski (85.), 5:1 Nico Köhler (89.)



SC Velbert – SG Unterrath 1:4

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Niklas Strauch (46. Phil Pape), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Sandro Dückers (65. Linus Kaminski), Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (65. Albin Rec), Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Prosper Malua-Kikangila (46. Jovan Gudalovic) - Trainer: Christian Britscho

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Nicola Sandor Karl Paradi (57. Nicholas Farin Horn), Christian Bus (82. Soru Iwanaga), Ibrahim Jaha (76. Shunsuke Hidaka), Ahmad Ali, Bünyamin Dogan (81. Aleksandr Rybakov), Antonio Munoz-Bonilla, Elias Dian - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Christian Bus (11.), 0:2 Bünyamin Dogan (53.), 0:3 Dustin Hörz (61.), 1:3 Moritz Overfeld (66.), 1:4 Antonio Munoz-Bonilla (76.)



TSV Solingen – ASV Einigkeit Süchteln 2:1

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch (90. Moritz Krause), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Alexander Klatt (93. Cedric Kareem Ben Zid), Tom Gray (82. Jannik Weber), Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (59. Jasper Teske), Justin Gregor Niedworok (63. Severin Krayer) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Toni Weis, Philipp Kremer, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling (74. Lennard Brüster), Batuhan Arslanoglu (46. Bora Nurettin Kat), Felipe Burkhardt, Leon Falter, Leo Heinrich Rennett, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Justin Gregor Niedworok (28.), 2:0 Alexander Klatt (34.), 2:1 Bora Nurettin Kat (70.)



DV Solingen – SC Union Nettetal 3:0

DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta, Samir Azirar, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mohamed Aaross (83. Riyan Khan), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen (75. Mehmet Zeki Tunc), Salim El Fahmi (51. Eray Yigiter), Bilal El Ouamari (83. Gabriel Binga Pemba) - Trainer: Engin Kizilarslan

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Niklas Götte (91. Omar Boudoudou), Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Phillip Spickenbaum (75. Nico Zitzen), Leon Chuontu Tumbarinu, Mats Platen (61. Tomi Alexandrov), Archil Ismail, Noel Gergorec, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 105

Tore: 1:0 Tuncay Muhammet Altuntas (44.), 2:0 Tarkan Türkmen (47. Foulelfmeter), 3:0 Eray Yigiter (79.)

Besondere Vorkommnisse: Salim El Fahmi (DV Solingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.). Tuncay Muhammet Altuntas (DV Solingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (44.).



SC Kapellen-Erft – VSF Amern 0:2

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Yannik Ebert, Thomas Lavia, Efe Özen (68. Leonard Lekaj), Bryan Schomann, Luis Giesen, Alexander Fuchs (55. Leo Stegner), Hiroya Suguro (86. Cain Zaunbrecher), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (77. Kazuki Hayashi) - Trainer: Lennart Ingmann

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Louis Uhling (39. Adam El Edghiri), Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Malte Knop (77. Denis Vamara Diabate), Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 193

Tore: 0:1 Adam El Edghiri (54.), 0:2 Denis Vamara Diabate (87.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – Victoria Mennrath 6:0

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas (72. Nikolaos Skondras), Leander Goralski (61. Niklas Noah Albrecht), Vedran Beric (39. Noah Salau), Edin Šehić, Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari, Fabio Di Gaetano, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers (70. Erjon Duriqi), Noah Kubawitz (77. Alex Alexandrov), Wadim Kuliew, Oliver Krüppel (70. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski, Miguel Werner (70. Sefa Caprak), Paul Trützschler (84. Marko Mitrasinovic), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Edin Šehić (5.), 2:0 Enes Topal (8.), 3:0 Edin Šehić (28.), 4:0 Fabio Di Gaetano (45.), 5:0 Nikolaos Skondras (81.), 6:0 Dylan Oberlies (82.)



Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag

So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born

So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

SG Essen-Schönebeck – DJK Blau-Weiß Mintard 4:0

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok, Julius Nosal, Antony Brai, Erion Abazi (64. Matondo-Manace Mbombo), Yassine Bentaleb, Yasar Cakir (80. Siegfried Viktor Kalonda), Soheib Benhamza, Volodymyr Honcharov (90. Johann Müller), Nick Hillmann (81. Bryan Asagwara) - Co-Trainer: Mark Gaede - Trainer: Olaf Rehmann - Co-Trainer: Karsten Meinusch

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus (46. Philip Müller), Leon Eschen, Noah Stemmer (46. Marvin Matten), Noah Jecksties, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Anil Tura (67. Fatih Koru), Leon Fritsch (78. Joshua Mantan), Leonard Rettek (46. Nick Heppner) - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 63

Tore: 1:0 Soheib Benhamza (8.), 2:0 Nick Hillmann (28.), 3:0 Yasar Cakir (65.), 4:0 Yassine Bentaleb (90.)



VfB Bottrop – Sportfreunde Hamborn 07 4:3

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (60. Gino Pöschl), Mick Matthes (81. Bjarne Neumann), Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner (71. Nusret Miyanyedi), Olcay Yilmaz, Enes Bilgin (76. Ralf Thiel) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik, Teoman Moustafa, Mamadou Lamarana Diallo, Max Werner, Rashad Ouro-Akpo, Lars Marcel Werth-Jelitto, Pascal Spors (69. Giuliano Cosma Salierno), Luka Blazevic - Trainer: Marcel Stenzel - Co-Trainer: Dirk Kunze - Co-Trainer: Gerd Gotsche

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Luka Blazevic (4.), 1:1 Ahmed Jemaiel (17.), 2:1 Enes Bilgin (25.), 3:1 Raphael Steinmetz (43.), 3:2 Pascal Spors (56.), 4:2 Raphael Steinmetz (59.), 4:3 Giuliano Cosma Salierno (77.)



1. FC Lintfort – FC Kray 2:2

1. FC Lintfort: Philipp Gutkowski, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub, Simeon Louma, Justin Uzochi Owuka (56. Ouassim El Abdouni), Marvin Ehis, Alexander Maas, Noah Devran Andich Abdeslam (46. Andre Rieger), Princely Ngangjoh, Alfred Appiah - Trainer: Mohamed El Mimouni jr. - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse (77. Abraham Drame), David Leinweber, Elias Kraaß, Michael Tosh Lake, Juri Korte, Faris El Maaroufi (83. Petros Galatidis), Anis El Ghiat (66. Luca Kazelis), Milot Ademi, Edmond Kadrijaj, Jesse Arthur (77. Issa Allouche) - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Edmond Kadrijaj (7.), 0:2 Simeon Louma (51. Eigentor), 1:2 Alfred Appiah (67.), 2:2 Alfred Appiah (90.+1)



SV Scherpenberg – Mülheimer FC 97 4:1

SV Scherpenberg: Julian Geitz, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer (88. Luca Grillemeier), Emirhan Karaca (68. Mateusz Tietz), Gabriel Derikx (61. Ömer Akbel), Ali Gülcan (61. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi (81. Nick Noah Redam), Baha Arslanboga - Trainer: Sven Schützek

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Howon Ryu, Efdal Filiz, Kakeru Akasaka, Emre Gözen (75. Yechan Baek), Sihun Kim, Montana Kuba (81. Ahmed Can Simsek), Ahmed-Malik Uzun, Tunahan Yardimci, Joel Tata Nsah, Marc - Aime Rigione (46. Oben Robert Molango) - Co-Trainer: Yasin Kalyoncu - Trainer: Engin Tuncay

Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Gabriel Derikx (18.), 1:1 Emre Gözen (28.), 2:1 Tevfik Kücükarslan (71.), 3:1 Baha Arslanboga (87.), 4:1 Luca Grillemeier (90.+3 Foulelfmeter)



ESC Rellinghausen – Viktoria Goch 0:1

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Kamil Poznanski, Malik Tchalawou (75. Aaron Oteng-Appiah), Luka Bosnjak, Tristan Richter (63. Jérôme Martial Sabrowski), Calvin Minewitsch, Berkan Eken - Trainer: Sascha Behnke

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt (86. Jan Wilbers), Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen (74. Andrija Kurandic), Florian Ortstadt (90. Malte Baumeister) - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Fuchs (89.)



PSV Wesel – SV Budberg 1:1

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka, Denys Ovsiannikov, Felix Gehrmann, Berkan Toptas, Jan Gehrmann (84. Noah Karschti) - Trainer: Björn Assfelder - Co-Trainer: Admir Begic - Co-Trainer: Taner Demir

SV Budberg: Lorenz Delgado, Tim Beerenberg (65. Finn Berg), Laurin Severith (48. Jan Luca Häselhoff), Jeremy Umberg (49. Ceyhun Dagdemir), Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen, Moritz Paul (48. Lennart Hahn), Oliver Nowak - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte

Schiedsrichter: Tim Grevelhörster (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ole Egging (8. Foulelfmeter), 1:1 Oliver Dryka (27.)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – SC Werden-Heidhausen 3:0

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Niklas Hunder (46. Patrick Dutschke), Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei (69. Luca Campe), Marcel Welscher (77. Andreas Kewe), Melih Bulut (81. Alain Hansmann-Jackson), Yves Busch, Maurice Tavio Y Huete, Timo Conde, Jeremy Metzler (71. Alison Rafael Leite Dos Santos) - Trainer: Sascha Hense

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Laurens Elias Grünewald, Nils Hetkamp, Tim Homberg, Tobias Alexander Jerghoff (67. Björn Homberg), Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (82. Elias Demirel), Gianluca Carlo Nava (46. Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia), Padra Peyvandi (37. Lennart Paul Richard Konietzko), Antoine Pierre Feld (67. Niklas Cirkovic) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Marcel Welscher (30.), 2:0 Maurice Tavio Y Huete (48.), 3:0 Timo Conde (67.)

Rot: Andreas Kewe (88./DJK Sportfreunde Katernberg 13/19/)



VfB Speldorf – GSV Moers 0:0

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Maximilian Fritzsche, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske (57. Mertcan Akdeniz), Dominic Miller, Athanasios Tsourakis, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

GSV Moers: Shadi Ghrayeb, Pierre Nowitzki, Jan Ziebell, Conner Marco Wastian, Thorsten Kogel, Sergen Avni Dogan (66. Nico Juan Huylmans), Nils Christian Werner, Konstantin Möllering, Mert Kefeli, Furkan Yavuz (57. Ava Kader) - Trainer: Patrick Iwersen

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 70

Tore: keine Tore



Rhenania Bottrop – Sportfreunde Niederwenigern 2:5

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Dominik Muris, Jan Niklas Schröer (68. Joshua Meder), Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert (74. Jan Nübel), Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik, Orcun Mengenli (82. Canel Kaya), Murat Berbero, Felix Gatner (75. Tekin Mang), Deniz Erdem (82. Christian Jusik) - Trainer: Stefan Thiele

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Jakob Elias Heufken, Ole Nissen, Marvin Schurig (61. Noe Jose Limas), Robin Duesmann (74. Marc Geißler), Frederik Lach, Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka, Paul Anton Renneberg (61. Moreno Mandel), Finn Dorka (82. Hendrik Maximilian Fülber), Niklas Nadolny (61. Paul Schütte) - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Frederik Lach (2.), 0:2 Marc Fabian Rapka (15.), 1:2 Deniz Erdem (19.), 2:2 Florian Machtemes (26. Eigentor), 2:3 Marc Fabian Rapka (58.), 2:4 Frederik Lach (68.), 2:5 Moreno Mandel (71.)

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Speldorf

So., 02.11.25 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel

So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg

So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen

So., 02.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort

So., 02.11.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop

