Landesliga: Das Endspiel für den Aufsteiger

Mit Applaus gegen den Abstieg: Die Winterbacher haben den Klassenverbleib in eigener Hand Foto: fupa.net/Gregor Wurdel

Winterbach/Hackenheim. Das Saisonfinale in der Landesliga West ist auch das Endspiel für Aufsteiger SV Winterbach. Zu Gast am Felsen ist an Pfingstsonntag (Anpfiff 15 Uhr) ausgerechnet der TuS Hackenheim. Der wiederum hat sich am Samstag dank eines 4:0-Heimsieges gegen die Sportfreunde Bundenthal den Klassenerhalt gesichert. Jetzt geht es am Felsen für den SVW um alles, für den TuS um die berühmte Goldene Ananas. Dennoch, versichert Spielertrainer Tim Hulsey, werde sein Team die Begegnung keinesfalls abschenken.

Ein Remis garantiert der Elf von Torben Scherer (aktuell 31 Punkte) mindestens Entscheidungsspiele um das rettende Ufer und Platz zwölf gegen die SG Rieschweiler (29), die aktuell auf dem ominösen Rang 13 liegt. Vorausgesetzt, die Pfälzer gewinnen ihr Spiel gegen den SV Hermersberg, der seinerseits noch theoretische Chancen auf die Aufstiegsrelegation hat. Und angenommen, Schmittweiler-Callbach (31) gewinnt bei den abgestiegenen Bundenthalern. Spielen sowohl der SVW als auch Schmittweiler unentschieden und gewinnt Rieschweiler, müsste sogar unter allen drei Teams ein möglicher Absteiger ausgespielt werden. Verlieren alle, ist der SVW dann als Elfter definitiv gesichert. Scherer kennt die Problematik und weiß, dass ein Dreier im Nachbarschaftsduell mit dem TuS Hackenheim die einfachste Lösung wäre. Dann würde sein SVW sogar einen Punkt vor dem Gegner vom Sonntag ins Ziel gehen. Deshalb hebt er das Positive hervor: "Wir haben alles selbst in unserer Hand."

Tim Hulsey: "Abschenken ist nicht unser Naturell"

Geschenke darf der SVW nicht erwarten. "Es ist zwar ein Spiel auf Kreisebene, aber Schmittweiler liegt auch im Kreis", sagt Tim Hulsey, "und einfach abzuschenken ist nicht unser Naturell." Ziel müsse sein, sich gut zu präsentieren. So, wie in den letzten 20 Minuten ab vergangenen Samstag gegen Bundenthal, als der Knoten endlich geplatzt war und die Mannschaft befreit aufspielte. Punktuell will Hulsey Wechsel vornehmen. Laurenz Bubach, zweifacher Torschütze in der Schlussphase, wird in seinem letzten Spiel für den TuS anfangen, ebenso Luca Chirivi (künftig VfL Rüdesheim). Auch der zur TSG Hargesheim wechselnde Jannick Erbach soll trotz leichter Verletzung definitiv noch seine Minuten bekommen.

Winterbach zu Hause eine Bank

Im Mittelpunkt steht am Sonntag der SV Winterbach. "Wir wollen bestmöglich auftreten und wissen, dass wir mindestens einen Punkt holen müssen", sagt Coach Torben Scherer, der allerdings den kürzesten, den schnellsten Weg wählen will, die Saison zu Ende zu bringen. Einer Verlängerung, ob gegen einen oder gar gegen zwei Kontrahenten will er entgehen. Der erste Matchball am vergangenen Wochenende bei der SG Meisenheim wurde durch das Gegentor in der 89. Minute zum Endstand von 1:1 knapp vergeben. Der zweite soll es jetzt richten.

Scherer vertraut auf seine Jungs, "die es in der ganzen Saison brutal gut gemacht haben." Jetzt gehe es darum, sich für die gezeigten Leistungen zu belohnen. An fehlender Lockerheit liege es dabei garantiert Fehlen von Efe Görlek, für den Sebi Fett wieder in den Kader zurückkehrt. "Wir spielen zuhause, haben da fast doppelt so viele Punkte geholt wie auswärts und waren da zuletzt eine Bank." Scherer ist klar, dass der TuS "nicht kommt, um uns zum Klassenerhalt zu gratulieren." Die Zuversicht, am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr gemeinsam jubeln zu können, ist am Felsen aber groß.





