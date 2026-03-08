Landesliga: Condors Satzer liefert ab, SCVM gewinnt nach 1:3

Archivfoto: Klarer Sieg des SC Condor. – Foto: Robert Kruber

Der Spieltag der Landesliga Hansa bot reichlich Unterhaltung. Während der Bramfelder SV mit einem klaren Auswärtssieg Rang zwei festigt, setzt der VfL Lohbrügge seine beeindruckende Serie fort und rückt in die Top sechs vor. Dahinter bleibt auch der SV Altengamme auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Für Spektakel sorgten zudem der HSV Barmbek-Uhlenhorst und der SC Condor Hamburg, die sich in einem turbulenten Spiel 3:3 trennten, sowie der SC Vier- und Marschlande, der einen Rückstand gegen den Rahlstedter SC noch in einen späten Sieg verwandelte. Tabellenführer Concordia Hamburg kann am Sonntag nachlegen, wenn das Heimspiel gegen USC Paloma II ansteht.

Ein spektakuläres Spiel lieferten sich der HSV Barmbek-Uhlenhorst und der SC Condor Hamburg beim 3:3. Condor startete stark und ging durch Edwin James Satzer früh in Führung (21.). Nach dem Ausgleich von Niclas Gröning (56.) schlugen die Gäste zurück: Satzer traf innerhalb weniger Minuten zweimal und schnürte mit seinen Treffern zum 2:1 und 3:1 einen Dreierpack (58., 68.). Doch Barmbek gab sich nicht geschlagen. Niclas Gröning verkürzte per Foulelfmeter (73.), und nur eine Minute später sorgte Claudio Eduardo Ramirez Farias für den Ausgleich (74.). In der Schlussphase blieb die Partie offen, doch ein weiterer Treffer fiel nicht mehr. Beide Teams bleiben damit im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Nur eine Woche nach dem 11:0 gegen den Ahrensburger TSV zeigte der VfL Lohbrügge erneut seine Offensivqualität. Beim Oststeinbeker SV entschied Pascal Bäker die Partie bereits früh: Zwischen der 11. und 17. Minute schnürte der Torjäger einen lupenreinen Hattrick und brachte die Gäste klar auf Kurs. Bäker erhöhte damit sein Saisontorkonto auf 16 Treffer und nähert sich seiner Marke aus der vergangenen Saison (17 Tore). Nach einer längeren ruhigen Phase verkürzte Youness Ben Mustapha Sbou per Foulelfmeter für Oststeinbek (82.), doch Lohbrügge antwortete sofort. Kerem-Ali Caliskan stellte den alten Abstand wieder her (84.), ehe Owusu Kofii Manu in der 89. Minute den 5:1-Endstand besorgte. Lohbrügge rückt damit in die Top sechs vor.

Gestern, 13:00 Uhr ASV Hamburg ASV Hamburg SV Altengamme Altengamme 1 3 Abpfiff Der SV Altengamme bestätigt seine starke Saison und bleibt im oberen Tabellendrittel. Beim ASV Hamburg setzte sich die Mannschaft von Matthias Wulff mit 3:1 durch. Paul Dominik Jens brachte die Gäste früh in Führung (20.), doch lange blieb die Partie offen. Erst Mitte der zweiten Hälfte sorgte Altengamme für klare Verhältnisse: David Toth erhöhte auf 2:0 (65.), ehe Erik Wegner nur fünf Minuten später das dritte Tor nachlegte (70.). Der ASV Hamburg kam erst tief in der Nachspielzeit durch Lion Jona Jodeit zum Ehrentreffer (90.+1). Altengamme bleibt damit auf Rang drei und hält Kontakt zu den Spitzenplätzen. Gestern, 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande SCVM Rahlstedter SC Rahlstedt 4 3 Abpfiff Das dramatischste Spiel des Tages lieferten sich der SC Vier- und Marschlande und der Rahlstedter SC. Die Gäste gingen zunächst durch Mihai-Vladut Bitez per Foulelfmeter in Führung (30.). Nach dem Ausgleich von Lars Hendrik Vollrath (33.) brachte ein Eigentor von Daniel Grimling den RSC erneut nach vorne (50.). Als Nicolae Chitan kurz darauf sogar das 3:1 erzielte (53.), schien die Partie entschieden. Doch Vier- und Marschlande zeigte große Moral: Abiola Dilem Sanni verkürzte (55.), Ryan Danilo Horn traf zum Ausgleich (70.). In der Schlussphase gelang schließlich Tom-Benjamin Sander in der 90. Minute der umjubelte Siegtreffer für die Gastgeber. Heute, 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek SC Eilbek FC Voran Ohe Voran Ohe 10:45 PUSH Spieltext SC Eilbek - Voran Ohe Heute, 11:00 Uhr Concordia Hamburg Concordia USC Paloma USC Paloma II 11:00 PUSH Spieltext Concordia - USC Paloma II Der Bramfelder SV bleibt erster Verfolger von Concordia Hamburg. Beim Hamm United FC setzte sich die Mannschaft von Carsten Henning souverän mit 5:1 durch und festigte damit Rang zwei. Luca Jeancy Assemien brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung, ehe Eduard Thomas Gidion kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Malik Elias Latif Sawaneh zunächst für Hamm (57.), doch Bramfeld blieb spielbestimmend. Miles Feleke Tafese stellte den alten Abstand wieder her (66.), Gidion traf wenig später erneut (70.). Den Schlusspunkt setzte Maurice Dennis Freudenthal in der 83. Minute. Während Bramfeld seine Position im Verfolgerduell stärkt, bleibt Hamm United FC im Tabellenkeller unter Druck.

Spieltext TSV Ahrensb. - Barsbütte

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg

So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV



23. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SV Altengamme

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Voran Ohe

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - VfL Lohbrügge

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Barsbütteler SV

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Vier- und Marschlande

Sa., 21.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Condor Hamburg

So., 22.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Rahlstedter SC

So., 22.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - USC Paloma II

