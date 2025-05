Landesliga-Coach übernimmt Leitung in Nachwuchsleistungszentrum

Im vergangenen Sommer hatte Matthias Wistuba die Geschicke beim SV Edelweiß Arnstedt - dem aktuellen Tabellendritten der Landesliga Süd - übernommen. In der neuen Saison wartet eine ganz neue Aufgabe auf den 43-Jährigen.

Ab dem 1. Juli wird Wistuba gemeinsam in einer Doppelspitze mit Pierre Knechtel die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums des Chemnitzer FC übernehmen. Dies gab der Regionalligist am Donnerstag bekannt. "Ihre Zuständigkeiten werden künftig klar zwischen organisatorischer und sportlicher Zuständigkeit im Ausbildungsbereich aufgeteilt", informierte der CFC.

"Wir freuen uns sehr, mit Pierre Knechtel und Matthias Wistuba zwei ausgewiesene Experten für den CFC-Campus gewonnen zu haben, die den dringend benötigten Neustart im Nachwuchsleistungszentrum in Zukunft aktiv gestalten werden", erklärte der Vorstandsvorsitzende Helmut Brunhuber zum neuen Duo. "Mit Matthias stößt ein erfahrener Nachwuchstrainer zu uns, der in Deutschland bereits mehrere Nachwuchsleistungszentren kennengelernt hat und auch im Ausland reichlich Erfahrung sammeln konnte", so Brunhuber über Wistuba. Zum FuPa-Profil:

>> Matthias Wistuba