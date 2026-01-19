Landesliga-Coach übernimmt ab sofort beim Kreisligisten

Zum Wochenstart präsentiert der TSV Deizisau eine spannende personelle Veränderung. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Der TSV Deizisau freut sich, einen alten Bekannten zurück im Verein begrüßen zu dürfen: Fabio Morisco, ehemaliger Spieler des TSV und im Bezirk bestens vernetzter Fußballfachmann, übernimmt ab sofort die 1. Herrenmannschaft.

Fabio bringt nicht nur enorme Erfahrung aus dem württembergischen Amateurfußball als Spieler und Trainer mit, sondern auch eine klare Vorstellung davon, wie ein modernes, mutiges und leidenschaftliches Team auftreten soll. Seine Verbundenheit zur Region und sein klares sportliches Profil machen ihn zur idealen Verstärkung für die Zukunft unseres Vereins.