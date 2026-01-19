Landesliga-Coach übernimmt ab sofort beim Kreisligisten

Zum Wochenstart präsentiert der TSV Deizisau eine spannende personelle Veränderung. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:
Der TSV Deizisau freut sich, einen alten Bekannten zurück im Verein begrüßen zu dürfen: Fabio Morisco, ehemaliger Spieler des TSV und im Bezirk bestens vernetzter Fußballfachmann, übernimmt ab sofort die 1. Herrenmannschaft.
Fabio bringt nicht nur enorme Erfahrung aus dem württembergischen Amateurfußball als Spieler und Trainer mit, sondern auch eine klare Vorstellung davon, wie ein modernes, mutiges und leidenschaftliches Team auftreten soll. Seine Verbundenheit zur Region und sein klares sportliches Profil machen ihn zur idealen Verstärkung für die Zukunft unseres Vereins.
Besonders freut es uns, dass die beiden bisherigen Co Trainer Nico Hägele und Benjamin Widmaier an Bord bleiben.
Ihre hervorragende Arbeit, ihre Nähe zur Mannschaft und ihre fachliche Stärke sorgen für Kontinuität und Stabilität — ein wichtiger Baustein für den erfolgreichen Übergang und den weiteren Weg der 1. Mannschaft.
---
1. TSV Wernau 15 9-2-4 51:25 29
2. TSG Esslingen 16 9-2-5 51:37 29
3. TV Nellingen 16 9-1-6 32:22 28
4. TSV Wendlingen 16 9-1-6 45:36 28
5. TV Unterboihingen 15 9-0-6 49:34 27
6. VfB Reichenbach/Fils 16 8-3-5 31:24 27
7. ASV Aichwald 16 8-2-6 49:33 26
8. TSV Deizisau 15 8-2-5 47:31 26
9. SC Altbach 15 6-5-4 31:32 23
10. VfB Oberesslingen/Zell 16 5-6-5 25:29 21
11. TV Hochdorf 16 6-2-8 36:34 20
12. TB Ruit 15 6-2-7 44:53 20
13. TSV Notzingen 16 6-0-10 38:44 18
14. FV Spfr Neuhausen II 15 4-2-9 17:37 14
15. SG Eintracht Sirnau 15 4-1-10 26:50 13
16. FV Plochingen II 15 2-1-12 25:76 7
