Landesliga-Coach tritt zurück: "Das kam für uns alle überraschend"

Die sportliche Lage - nach der 0:3-Niederlage in Kemberg stehen die Naumburger mit nur vier Zählern auf Tabellenplatz 14 - habe dabei keine Rolle gespielt. "Wir haben ihm und der Mannschaft immer den Rücken gestärkt", betont Lehner und ergänzt: "Sein Rücktritt geschah aufgrund von persönlichen Gründen, die wir respektieren." Zum FuPa-Profil:

>> Patrick Hausmann

Leicht habe sich der 41-Jährige diese Entscheidung nicht gemacht, unterstreicht Lehner: "Immerhin hatte er seit der Gründung des SC Naumburg immer einen Posten im Verein." Erst coachte Hausmann, der selbst sowohl für den Naumburger BC als auch für die Naumburger SV gekickt hatte, die Reserve des fusionierten SCN. Seit der Saison 2022/23 trug er die Verantwortung für die Landesliga-Herren - gleichberechtigt mit Matthias Krause.

Lehner lobt: "Eine sehr gut funktionierende Doppelspitze"

"Mit den beiden hatten wir eine sehr gut funktionierende Doppelspitze, weil sie sich immer gut ergänzt haben", unterstreicht Lehner. Bis aufs Erste werde nun Krause in die alleinige Trainerrolle schlüpfen. Eine langfristige Lösung sei dies allerdings nicht: "Weil ,Matze' nicht die notwendige Lizenz hat, kann er es alleine nicht machen", klärt Lehner auf und ergänzt: "Darum müssen wir auf die Suche gehen." Diese soll schon in den kommenden Tagen intensiviert werden: "Wir wollen die Mannschaft nicht zu lange im Unklaren lassen." Zum FuPa-Profil:

>> Matthias Krause

Klar ist, dass Patrick Hausmann in naher Zukunft nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird. "Wir danken ihm für seinen langjährigen Einsatz für den SC Naumburg und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt Lehner. Ob mit einem neuen Coach ebenfalls eine Doppelspitze installiert wird oder wie genau sich die Verantwortung beim Landesligisten künftig verteilt, werde sich "nach den Gesprächen zeigen".

