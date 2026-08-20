Landesliga Bremen startet in die neue Saison

– Foto: Andreas Harneit

Am Wochenende beginnt die neue Spielzeit in der Landesliga Bremen – acht Begegnungen läuten den Saisonauftakt ein.

Los geht es bereits am Freitag, wenn die SG Findorff den VfL 07 Bremen empfängt und zeitgleich Bremen United auf den SC Borgfeld trifft. Am Samstag folgt die Partie zwischen TuSpo Surheide und dem ATSV Sebaldsbrück. Den Großteil des Programms bestreitet die Liga schließlich am Sonntag: Der SC Vahr Blockdiek empfängt den TSV Hasenbüren, der FC Huchting trifft auf TuS Komet Arsten, Tura Bremen duelliert sich mit dem Habenhauser FV, der FC Sparta Bremerhaven bekommt es mit dem 1. FC Burg zu tun, und der ATS Buntentor schließt den Spieltag gegen BSC Hastedt ab.

Die Partien des 1. Spieltags im Überblick: