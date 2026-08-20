 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Landesliga Bremen startet in die neue Saison

Acht Partien eröffnen den ersten Spieltag

von Sören Mundt · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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Landesliga Bremen
Sebaldsbrück
Habenhausen
FC Sparta
Surheide

Am Wochenende beginnt die neue Spielzeit in der Landesliga Bremen – acht Begegnungen läuten den Saisonauftakt ein.

Los geht es bereits am Freitag, wenn die SG Findorff den VfL 07 Bremen empfängt und zeitgleich Bremen United auf den SC Borgfeld trifft. Am Samstag folgt die Partie zwischen TuSpo Surheide und dem ATSV Sebaldsbrück. Den Großteil des Programms bestreitet die Liga schließlich am Sonntag: Der SC Vahr Blockdiek empfängt den TSV Hasenbüren, der FC Huchting trifft auf TuS Komet Arsten, Tura Bremen duelliert sich mit dem Habenhauser FV, der FC Sparta Bremerhaven bekommt es mit dem 1. FC Burg zu tun, und der ATS Buntentor schließt den Spieltag gegen BSC Hastedt ab.

Die Partien des 1. Spieltags im Überblick:

Sa., 22.08.2026, 13:30 Uhr
TuSpo Surheide
TuSpo SurheideSurheide
ATSV Sebaldsbrück
ATSV SebaldsbrückSebaldsbrück
13:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Tura Bremen
Tura BremenTura Bremen
Habenhauser FV
Habenhauser FVHabenhausen
15:00

So., 23.08.2026, 17:30 Uhr
ATS Buntentor
ATS BuntentorBuntentor
BSC Hastedt
BSC HastedtHastedt
17:30

Morgen, 18:30 Uhr
SG Findorff
SG FindorffFindorff
VfL 07 Bremen
VfL 07 BremenVfL Bremen
18:30

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SC Vahr Blockdiek
SC Vahr BlockdiekSC Vahr
TSV Hasenbüren
TSV HasenbürenHasenbüren
13:00

Morgen, 19:45 Uhr
Bremen United
Bremen UnitedUnited
SC Borgfeld
SC BorgfeldSC Borgfeld
19:45

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
FC Huchting
FC HuchtingHuchting
TuS Komet Arsten
TuS Komet ArstenKomet Arsten
14:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FC Sparta Bremerhaven
FC Sparta BremerhavenFC Sparta
1. FC Burg
1. FC BurgFC Burg
15:30