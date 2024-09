Landesliga Braunschweig: Kann Northeim den Spieß umdrehen?

Der fünfte Spieltag der Landesliga Braunschweig steht an. Mal wieder gibt es ein Duell zweier Aufsteiger, das am Sonntag in Petershütte stattfinden wird. Außerdem wollen Lengede, Nörten-Hardenberg und Eintracht Northeim endlich den Bock umstoßen und den ersten Dreier der Saison einfahren.