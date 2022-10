Landesliga: Bodenheim nimmt Kampf nicht an Niederlage gegen RWO Alzey

„Wir haben auf einem tiefen Platz, was nicht so unsere Welt ist, in der ersten Halbzeit gegen einen unangenehmen Gegner den Kampf nicht angenommen“, sagt Interimstrainer Günter Loos. Schon in der zweiten Minute stand David Vodi bei einer Flanke frei, danach lief der VfB dem Rückstand hinterher. „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Zugriff, haben den Kampf angenommen“, sagt Loos. Doch Alexander Kröhler vollstreckte einen der Alzeyer Konter (56.). Akimi Shimas Kopfball brachte die Bodenheimer heran (71.), auch nach der Ampelkarte gegen Roman Meyenburg (79.) rannte der dezimierte VfB weiter an. „Zu zehnt haben wir alles gegeben. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, findet Loos. Die Rote Karte für RWOs Leonid Morina (90.+6) nach grobem Foul fiel nicht mehr ins Gewicht.