Das Meister-Foto aus Hainsacker: Der TSV Bad Abbach ist nach drei Jahren zurück in der Landesliga. – Foto: Verein

Landesliga! Bad Abbach krönt »bombastische Saison« Bezirksliga Süd, der Sonntag: Schuderer-Crew macht mit einem 2:0-Sieg in Hainsacker das Meisterstück +++ Ramspau feiert den Klassenerhalt +++ Ettmannsdorf II beweist Moral und wahrt sich die Chance

Der Meister der Bezirksliga Süd ist gekürt: Am vorletzten Spieltag krönt sich der TSV Bad Abbach zum Champion und ist nach drei Jahren zurück in der Landesliga! Zwei Standardtore reichten dem TSV zum 2:0-Auswärtserfolg in Hainsacker. „Gratulation an meine junge Mannschaft, die eine bombastische Saison gespielt hat. Ich bin richtig stolz“, waren die erste Worte von Meister-Trainer Sepp Schuderer gegenüber FuPa.



Damit steht auch fest, dass der FC Tegernheim als Tabellenzweiter sein Glück in der Relegation versuchen muss. „Unten“ ist die SpVgg Ramspau dank eines klaren Auswärtssiegs in Pielenhofen gerettet – während Breitenbrunn, Ettmannsdorf II und der Sportclub weiter zittern müssen.



Willi Petz (Trainer SpVgg Ramspau): „Ein konzentrierter Auftritt von uns. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient. Das Gegentor zum 1:2 kurz vor der Halbzeitpause war unnötig, hier leisteten wir uns einen Abwehrfehler. Ansonsten hatten wir alles gut im Griff trotz vieler angeschlagener Spielern. Jetzt können wir dem letzten Spiel beruhigt entgegensehen. Respekt vor der Mannschaft, die weiter Bezirksliga spielen will. Und das hat man heute gemerkt.“







Marcel Maltsev (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II): „In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt, geduldig auf unsere Chancen gewartet und sind verdient in Führung gegangen. Durch einen Fehler unsererseits sind wir in eine schwierige Umschaltsituation gelaufen und haben ein Eigentor geschossen. Nach dieser Situation haben wir Moral bewiesen und noch kurz vor der Halbzeit den erneuten Führungstreffer erzielt. In der zweiten Hälfte haben wir durch ein Eigentor die Führung ausbauen können. Mit dem 4:1 haben wir endgültig den Deckel drauf gesetzt.“







Geschafft: Die SpVgg Ramspau darf auch nächste Saison in der Bezirksliga antreten. – Foto: Verein









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Glückwunsch und Gratulation an den TSV Bad Abbach zum verdienten Meistertitel! Der TSV brauchte heute zwei Standards zum Sieg. Wir waren gut im Spiel und haben nicht viel zugelassen. Allerdings konnten wir zu wenige Nadelstiche nach vorne setzen.“



Sepp Schuderer (Trainer TSV Bad Abbach): „Gratulation an meine junge Mannschaft, die eine bombastische Saison gespielt hat und heute mit einem 2:0-Sieg in Hainsacker den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat. Ich bin richtig stolz.“







Nico Beigang (Spielertrainer FSV Prüfening): „Wir haben es leider zu lange spannend gemacht, hatten allerdings in der ersten Halbzeit Glück, dass der Schiedsrichter eine mögliche Rote Karte gegen uns nicht gibt. Am Ende haben wir das Spiel verdient gewonnen; das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Das war eine sehr gute Steigerung gegenüber den letzten Wochen und ein guter Heim-Abschluss der Saison. Glückwunsch nach Bad Abbach zur verdienten Meisterschaft.“







Gregor Mrozek (Trainer FC Thalmassing): „Ein verdienter Sieg, ein verdientes Ergebnis. Und eine tolle Teamleistung – Kompliment an die Mannschaft, die nicht an Fahrt verloren hat. Das Gegentor haben wir aus Eigenverschulden nach einem Fehlpass kassiert. Am Schluss hätte noch das ein oder andere Tor mehr fallen können.“