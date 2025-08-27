Wie schlägt sich Kapellen in Hilden? – Foto: Udo Waffenschmidt

Landesliga-Auftakt am Mittwoch: Kapellen-Erft tritt in Hilden an Die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, startet am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel des SC Kapellen-Erft beim VfB 03 Hilden II. Topspiel steigt beim FC Kosova.

Der 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, beginnt diesmal schon am Mittwoch. Der SC Kapellen-Erft gastiert bei der Reserve des VfB 03 Hilden. Am Sonntag gastiert der stark gestartete der SC Union Nettetal beim FC Kosova, zuvor will am Freitag die SG Unterrath bei der DJK Gnadental die Tabellenführung behaupten.

