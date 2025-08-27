 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Wie schlägt sich Kapellen in Hilden?
Wie schlägt sich Kapellen in Hilden? – Foto: Udo Waffenschmidt

Landesliga-Auftakt am Mittwoch: Kapellen-Erft tritt in Hilden an

Die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, startet am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel des SC Kapellen-Erft beim VfB 03 Hilden II. Topspiel steigt beim FC Kosova.

Der 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, beginnt diesmal schon am Mittwoch. Der SC Kapellen-Erft gastiert bei der Reserve des VfB 03 Hilden. Am Sonntag gastiert der stark gestartete der SC Union Nettetal beim FC Kosova, zuvor will am Freitag die SG Unterrath bei der DJK Gnadental die Tabellenführung behaupten.

Heute, 19:45 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
19:45live
Spieltext VfB Hilden II - SC Kapellen

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
20:00live
Spieltext Gnadental - SG Unterrath

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30
Spieltext TSV Solingen - Mennrath

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00
Spieltext FC Wülfrath - DV Solingen

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext SSV Born - TuRU 80

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - FC Remscheid

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live
Spieltext FC Kosova - Nettetal

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext TVD Velbert - VSF Amern

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext Solingen 03 - SC Velbert

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen

André Nückel