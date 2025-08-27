Landesliga-Auftakt am Mittwoch: Kapellen-Erft tritt in Hilden an

Der 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, beginnt diesmal schon am Mittwoch. Der SC Kapellen-Erft gastiert bei der Reserve des VfB 03 Hilden. Am Sonntag gastiert der stark gestartete der SC Union Nettetal beim FC Kosova, zuvor will am Freitag die SG Unterrath bei der DJK Gnadental die Tabellenführung behaupten.
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen