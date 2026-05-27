Landesliga-Aufstieg geht für SV Planegg nur über Triple-Sieger Relegation gegen Aschheim von Michael Schadt · Heute, 06:53 Uhr · 0 Leser

Geballte Profi-Erfahrung: Für SVP-Gegner Aschheim läuft unter anderem Diego Contento (r. mit Pep Guardiola) auf. Er spielte unter anderem fünf Jahre lang für den FC Bayern in der Bundesliga, wurde je dreimal Meister und DFB-Pokalsieger sowie in der Triple-Saison 2013 obendrein Champions-League-Sieger, UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister. – Foto: Marijan Murat

Der SV Planegg-Krailling trifft in der zweiten Runde der Landesliga-Relegation auf den FC Aschheim. Dort spielen die Ex-Profis Diego Contento und Mehmet Ekici.

Zwei erfolgreiche Auftritte trennen den SV Planegg-Krailling noch von der Rückkehr in die Fußball-Landesliga. Nachdem der Zweite der Abschlusstabelle in der Bezirksliga Süd die erste Relegationsrunde gegen den Landesliga-15., SV Dornach, letztlich mühelos überstanden hat, steht nun die entscheidende zweite Runde bevor. An diesem Mittwoch, 18.30 Uhr, steigt auswärts das Hinspiel und am Samstag, 16 Uhr, zu Hause das Rückspiel. Doch der Gegner hat es in sich. Denn der FC Aschheim landete nicht nur in der regulären Saison auf Rang zwei der Bezirksliga Ost und schaltete überdies in der ersten Runde der Relegation mit dem TSV Eintracht Karlsfeld ebenfalls einen Landesligisten souverän aus (2:0, 3:2). Vor allem haben die Fußballer aus dem Osten von München zwei prominente Namen in ihren Reihen: Diego Contento und Mehmet Ekici. Die beiden 36-jährigen Ex-Profis stammen aus der Jugend des FC Bayern München und hinterließen in der Bundesliga und auch im internationalen Fußball ihre Spuren. „Das sind Spieler, die hat man vor ein paar Jahren noch im Fernsehen gesehen“, sagt Planeggs Trainer, Pero Vidak. Während Mittelfeldspieler Ekici den FC Bayern im jungen Erwachsenenalter verließ und vor allem in der Heimat seiner türkischen Eltern Karriere machte, blieb Außenverteidiger Contento länger in München. Er absolvierte 69 Pflichtspiele für die Bayern und war unter anderem in der historischen Triple-Saison 2013 Teil der Mannschaft, wenngleich als Ergänzungsspieler. Der SVP bekommt es also mit einem waschechten Champions-League-Sieger zu tun, der später noch bei Girondins Bordeaux in der französischen Liga jahrelang Stammspieler war.

Ex-Nationalspieler bei Gegner Aschheim: Mehmet Ekici kommt mit der Empfehlung von zwölf Länderspielen für die Türkei und 100 Einsätzen in der ersten türkischen Liga (19 Tore) unter anderem für Fenerbahce Istanbul sowie 73 Bundesliga-Auftritten (sieben Tore) für Werder Bremen und den 1. FC Nürnberg. – Foto: Carmen Jaspersen