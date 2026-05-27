Landesliga-Aufstieg geht für SV Planegg nur über Triple-Sieger

Zwei erfolgreiche Auftritte trennen den SV Planegg-Krailling noch von der Rückkehr in die Fußball-Landesliga. Nachdem der Zweite der Abschlusstabelle in der Bezirksliga Süd die erste Relegationsrunde gegen den Landesliga-15., SV Dornach, letztlich mühelos überstanden hat, steht nun die entscheidende zweite Runde bevor. An diesem Mittwoch, 18.30 Uhr, steigt auswärts das Hinspiel und am Samstag, 16 Uhr, zu Hause das Rückspiel.
Doch der Gegner hat es in sich. Denn der FC Aschheim landete nicht nur in der regulären Saison auf Rang zwei der Bezirksliga Ost und schaltete überdies in der ersten Runde der Relegation mit dem TSV Eintracht Karlsfeld ebenfalls einen Landesligisten souverän aus (2:0, 3:2). Vor allem haben die Fußballer aus dem Osten von München zwei prominente Namen in ihren Reihen: Diego Contento und Mehmet Ekici.
Die beiden 36-jährigen Ex-Profis stammen aus der Jugend des FC Bayern München und hinterließen in der Bundesliga und auch im internationalen Fußball ihre Spuren. „Das sind Spieler, die hat man vor ein paar Jahren noch im Fernsehen gesehen“, sagt Planeggs Trainer, Pero Vidak.
Während Mittelfeldspieler Ekici den FC Bayern im jungen Erwachsenenalter verließ und vor allem in der Heimat seiner türkischen Eltern Karriere machte, blieb Außenverteidiger Contento länger in München. Er absolvierte 69 Pflichtspiele für die Bayern und war unter anderem in der historischen Triple-Saison 2013 Teil der Mannschaft, wenngleich als Ergänzungsspieler. Der SVP bekommt es also mit einem waschechten Champions-League-Sieger zu tun, der später noch bei Girondins Bordeaux in der französischen Liga jahrelang Stammspieler war.
Doch Aschheim ist nicht nur Contento und Ekici. So fehlten beide Ex-Profis jüngst im Rückspiel in Karlsfeld, trotzdem setzte sich der Bezirksligist durch. Angeführt von Toptorjäger Antonio Saponaro, der in der regulären Saison 23 Treffer in 27 Partien erzielte und in der Relegation bislang für vier der fünf Aschheimer Tore verantwortlich zeichnet. „Der schießt aktuell alles in Grund und Boden“, sagt SVP-Coach Vidak. Zudem spielen unter anderen Diego Contentos Brüder Domenico und Alessandro beim FCA.
Bange ist den Planeggern vor dem ersten Aufeinandertreffen mit Aschheim aber nicht. Und das liegt nicht allein daran, dass die Schwarz-Blauen mit Toptorjäger Aleksandar Demonjic ebenfalls einen Ex-Profi in ihren Reihen haben – und mit 32 Toren in 28 Ligaspielen (zwei in der Relegation) noch dazu einen extrem treffsicheren. „Wir sind selbstbewusst genug zu wissen, dass wir realistische Chancen haben“, verkündet Vidak nach der starken ersten Runde gegen Dornach.
Wenngleich die Hürde diesmal noch etwas höher sein dürfte. „Ich denke schon, dass das noch mal ein schwierigerer Gegner ist.“ Zumal Mehmet Ekici und Diego Contento aller Voraussicht nach bei Aschheim wieder mitwirken können.
Eine personelle Hiobsbotschaft erreichte den SVP zudem in der Causa Dario Matijevic. Der rotgesperrte Offensivspieler, der im Schlussspurt der Saison in Topform war, fehlt auch noch am Mittwoch. „Der Verband hat die Sperre von vier Spielen nicht reduziert“, teilt Vidak mit. Wie berichtet, hatte der SVP gegen das aus seiner Sicht völlig überzogene Strafmaß Berufung eingelegt – ohne Erfolg. Erst im Rückspiel ist Matijevic wieder spielberechtigt.
Zudem ist der Einsatz von Flügelflitzer Fabijan Podunavac und Defensiv-Allrounder Leonardo Lajqi verletzungsbedingt noch fraglich. Vereinslegende Martin Bauer plagt zudem sein lädiertes Knie. Doch Vidak stellt klar: „Das ist eine Ausnahmesituation, da braucht man Ausnahmetypen – und das sind sie.“ mg