Landesliga-Aufstieg fast sicher: Torjäger kehrt in die Oberliga zurück

– Foto: SC Verl

Tjark Thore Höftmann verließ im vergangenen Sommer den SC Verl II Richtung Bezirksliga. Neben seiner Ausbildung bei der Sparkasse erlebt der 22-Jährige bislang ein höchst erfolgreiches Jahr beim TBV Lemgo, den er mit über 60 Scorer-Punkten nach 25 Jahren aller Voraussicht nach in die Landesliga zurückführt. 46 der 95 Tore gehen auf sein Konto. Nur noch drei Punkte fehlen, um die Meisterschaft vor der SG Belle-Cappel-Leopoldstal klarzumachen. Im Sommer wird Höftmann zum SCV zurückkehren.

Der Mittelstürmer verließ den SC Verl II im vergangenen Sommer nach drei Jahren. Nach seiner Ausbildung beim JVF Lippe, eine Zusammenarbeit zwischen dem TBV Lemgo und dem SV Eintracht Jerxen-Orbke, verbrachte der Mittelstürmer seine ersten drei Seniorenjahre beim Unterbau des Drittligisten. Bei 52 absolvierten Oberliga- und Westfalenliga-Partien (14 Tore) hielt sich die Einsatzzeit noch in Grenzen. Bei mehr als 50 Prozent der Partien kam er von der Bank.

Nach dem beeindruckenden Bezirksliga-Jahr möchte Höftmann, der in Lemgo für ein Jahr gebunden war, wieder im höherklassigen Amateurfußball angreifen. Matt Beadle, Technischer Direktor beim Sportclub, sagt über den Rückkehrer: „Wir gewinnen mit Tjark einen echten Strafraumstürmer, der weiß, wo das Tor steht. Er wird nach der erfolgreichen Saison in der Bezirksliga mit ordentlich Selbstbewusstsein zu uns kommen. Charakterlich passt er perfekt zu unserem Sportclub und hat in seinen jungen Jahren bereits reichlich Erfahrung gesammelt.“