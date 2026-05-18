Landesliga-Aufstieg: Diese drei Bezirksliga-Vize haben die Nase vorn

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in der Saison 2026 günstig. Da in dieser Saison weder aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen werden zusätzliche Plätze frei.
Dieser „Domino-Effekt“ hat Auswirkungen auf die Landesligen. Damit steigen Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum bedeutet einen weiteren Startplatz in der Landesliga, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürfen drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.
In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze.
Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (23 Spiele, 69:36 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,174 Bezirksliga 1: Deutz 05 (27 Spiele, 79:30 Tore, 58 Punkte) – Quotient: 2,148
Bezirksliga 3: SC 08 Elsdorf (26 Spiele, 84:39 Tore, 53 Punkte) – Quotient: 2,038
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Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (26 Spiele, 70:56 Tore, 51 Punkte) – Quotient: 1,962
Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4 die noch Chancen auf den zweiten Platz haben.
FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,174 - Tor-Quotient: 1,435
SV Deutz 05 - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,148 - Tor-Quotient: 1,815
DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,111 - Tor-Quotient: 1,037
SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,038 - Tor-Quotient: 1,731
SV Lövenich/Widdersdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,038 - Tor-Quotient: 1,115
Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 1,962 - Tor-Quotient: 0,538
SSV Jan Wellem - BZL1 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,926 - Tor-Quotient: 1,148
Germania Hilfarth - BZL4 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,920 - Tor-Quotient: 0,840
Alemannia Lendersdorf - BZL3 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,880 - Tor-Quotient: 0,960
Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.