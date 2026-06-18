Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning empfängt TSV 1860 München

Der VfB trifft auf taumelnde Münchner Löwen. – Foto: Marc Marasescu

Am Samstag, 20. Juni, gastiert der Traditionsverein beim Landesligisten. Karten gibt es am Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr am VfB-Büro.

Immer näher rückt der Fußball-Festtag für den VfB Forstinning: Am kommenden Samstag, 20. Juni, empfängt der heimische Landesligist im eigenen Sportpark um 14 Uhr den wohl zukünftigen Regionallisten TSV 1860 München.

Sa., 20.06.2026, 14:00 Uhr VfB Forstinning Forstinning TSV 1860 München TSV 1860 14:00 PUSH

Für dieses Ereignis bietet der VfB nun kurzfristig einen vergünstigten Vorverkauf am Donnerstag, 18. Juni, und am Freitag, 19. Juni, jeweils von 16 bis 20 Uhr direkt am VfB-Büro im Mehrzweckgebäude an der Aicher Straße 8 an. Der Vorverkaufspreis beträgt 10 Euro, an der Tageskasse am Spieltag 13 Euro. Kinder und Jugendliche sind bis einschließlich 15 Jahre frei.