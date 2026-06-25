Landesliga-Aufsteiger verpflichtet Ulmer Abwehrtalent Der 1. FC Heiningen sichert sich die Dienste des jungen Defensivspielers Luis Fernandez. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

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Der 1. FC Heiningen, Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, begrüßt mit Luis Fernandez den nächsten Neuzugang. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt vom SSV Ulm 1846 Fußball an die Voralb. Der Rechtsfuß bringt Nachwuchserfahrung aus mehreren leistungsstarken Stationen mit und soll künftig im Herrenbereich den nächsten Entwicklungsschritt erfolgreich gehen.

Fernandez stammt aus Schlierbach und begann seine fußballerische Laufbahn beim TSV Schlierbach. Anschließend führte ihn sein Weg über den TSV Weilheim und den 1. FC Eislingen in die Nachwuchsbereiche des 1. FC Heidenheim und des SSV Ulm 1846 Fußball. Nun möchte der 1,82 Meter große Defensivspieler seine ersten Schritte im Aktivenbereich im gelb-schwarzen Trikot des 1. FC Heiningen machen. Sportlich ist Fernandez im Abwehrzentrum zu Hause. Mit seiner Ausbildung, seiner Mentalität und seinem Entwicklungswillen soll er der Defensive des Aufsteigers zusätzliche Optionen geben. Neben dem Fußball absolviert der 18-Jährige ein duales Studium und verfolgt damit auch abseits des Platzes konsequent seinen Weg.

Der Neuzugang begründet seine Entscheidung mit der sportlichen Perspektive und dem Umfeld beim FCH. „Ich habe mich für den FCH entschieden, weil ich im Herrenbereich gut ankommen und mich weiterentwickeln möchte. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt im Team gefallen mir sehr gut und ich freue mich, Teil der Mannschaft zu sein“, sagt Fernandez. Auch Trainer Dominik Mader sieht in ihm eine passende Verstärkung: „Mit Luis gewinnen wir einen entwicklungsfähigen Innenverteidiger, der eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen hat. Er bringt die Mentalität mit, sich kontinuierlich verbessern zu wollen, und passt damit hervorragend in unsere Philosophie.“