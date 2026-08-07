Landesliga-Aufsteiger verpflichtet junges Talent aus der Kreisliga Der 1. FC Heiningen holt Vincenzo Gianluca Palmieri vom AC Catania Kirchheim. von red · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader / Verein

Der 1. FC Heiningen treibt seine Kaderplanung für die erste Saison nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran. Mit Vincenzo Gianluca Palmieri verstärkt ein junger Außenverteidiger die Mannschaft von Trainer Dominik Mader. Der in Nürtingen geborene und in Kirchheim unter Teck beheimatete Defensivspieler soll vor allem auf der linken Seite neue Optionen eröffnen.

Der 19-Jährige, der im Fußball überwiegend unter seinem Spitznamen „Enzo“ bekannt ist, wurde bei AC Catania Kirchheim ausgebildet und sammelte anschließend weitere Erfahrungen in den Nachwuchsabteilungen des TSV Weilheim und des MTV Stuttgart. Nun wagt Palmieri den Schritt in den Aktivenbereich und möchte sich beim Landesliga-Aufsteiger nachhaltig etablieren. Für den jungen Linksfuß fiel die Entscheidung bewusst auf den FCH. Er sieht in Heiningen die idealen Voraussetzungen, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchte er Verantwortung übernehmen, sich kontinuierlich verbessern und seinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielt.

Auch Trainer Dominik Mader blickt optimistisch auf die Verpflichtung. Der Coach bescheinigt Palmieri großes Entwicklungspotenzial, eine engagierte Arbeitsweise und eine Mentalität, die gut zur Mannschaft passe. Der Verein möchte den jungen Defensivspieler behutsam auf seinem Weg begleiten und ihn Schritt für Schritt an das Landesliga-Niveau heranführen. Abseits des Platzes absolviert Palmieri eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Eigenschaften wie Ehrgeiz und Zuverlässigkeit sollen ihn auch auf dem Fußballplatz auszeichnen. Erst vor wenigen Tagen feierte der Neuzugang zudem seinen 19. Geburtstag und startet nun mit viel Motivation in das nächste Kapitel seiner Laufbahn.