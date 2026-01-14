Landesliga-Aufsteiger verlängert mit seinem Trainer

Beim Landesliga-Aufsteiger SG Schorndorf gibt es in der Winterpause eine spannende Personalie. Der Trainer verlängert seinen Vertrag und teilt dazu folgende Informationen mit:

𝙆𝙤𝙧𝙖𝙮 𝙫𝙚𝙧𝙡𝙖̈𝙣𝙜𝙚𝙧𝙩 𝙗𝙞𝙨 2027!

Die Tinte ist trocken: Kurz vor dem Start in die Vorbereitung herrscht absolute Klarheit auf der Trainerposition. Wir freuen uns riesig, dass unser Cheftrainer Koray Yildiz seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert hat!

Abteilungsleiter Thomas Layer: „Die positive Entwicklung des Teams in den letzten 18 Monaten trägt maßgeblich die Handschrift von Koray. Auch in der schwierigen Phase zum Ende der Hinrunde wurden die richtigen Schlüsse gezogen. Für uns waren die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die gemeinsamen langfristigen Ziele ausschlaggebend, den Vertrag bis 2027 zu verlängern. Koray hat es mit Leidenschaft, Wille und großem Trainertalent geschafft, ein starkes, lernwilliges und erfolgreiches Team auf und neben dem Platz zu formen.“

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise!