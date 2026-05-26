Landesliga-Aufsteiger SVG Pönitz angelt Hecht aus Pansdorf von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser

Neuzugang bei der SVG Pönitz - Jan Hecht. – Foto: SVG Pönitz

Der Meister der Verbandsliga Ost stellt die Weichen für die neue sportliche Etage: Nach dem direkten Aufstieg in die Landesliga bastelt die SVG Pönitz fleißig am Kader für die kommende Spielzeit 2026/27. Um für die höheren Anforderungen gewappnet zu sein, rüsten die Pönitzer vor allem auf der Torhüterposition hochkarätig nach. Mit Jan Hecht wechselt ein liga- und oberligaerfahrener Schlussmann.

Der 26-jährige Keeper war zuletzt beim Ligarivalen TSV Pansdorf in der Landesliga Holstein aktiv. Dort hatte Hecht die Verantwortlichen frühzeitig über seinen Wechselwunsch informiert, um nach einer von starkem Konkurrenzkampf geprägten Zeit wieder voll anzugreifen und mehr konstante Einsatzzeiten auf dem Rasen zu sammeln. Bei der SVG soll er nun gemeinsam mit dem bisherigen, bärenstarken Rückhalt Ricardo Maghon ein verlässliches Torwart-Duo bilden.

Eine langjährige Connection bringt den Transfer-Coup ins Rollen Dass der Wechsel zustande kam, ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat eines über Jahre gewachsenen Vertrauensverhältnisses. Pönitz-Erfolgscoach Christian Born und der Neuzugang kennen sich schon eine halbe Ewigkeit. Born machte aus seiner Begeisterung über den geglückten Transfer keinen Hehl und blickt voller Vorfreude auf das gemeinsame Projekt in der Landesliga: