Landesliga-Aufsteiger stellt neuen Trainer vor: "Unsere Wunschlösung" Landesliga Süd +++ Der SV Eintracht Elster startet mit dem 34-jährigen Paul Pflug als Trainer in die neue Spielzeit von Kevin Gehring · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

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Im Juni hatte der SV Eintracht Elster für überraschende Neuigkeiten gesorgt. Trotz des Doubles aus Landesklasse-Meisterschaft und Kreispokalsieg gab der Landesliga-Aufsteiger die Trennung vom bisherigen Trainerteam bekannt. Die "Vorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung und der Entwicklung des Vereins" hätten "nicht in allen wesentlichen Punkten" übereingestimmt, schrieb der Club damals. Nun ist die Nachfolge geklärt.

"Der SV Eintracht Elster e.V. stellt die Weichen für die Zukunft", gab der Landesliga-Aufsteiger am Freitag bekannt: "Mit dem 34-jährigen Paul Pflug übernimmt ein ehrgeiziger Coach unsere erste Männermannschaft in der Landesliga." Der neue Trainer der Eintracht bringt eine interessante Vita mit. Zum FuPa-Profil: >> Paul Pflug

Als Spieler lief er etwa für den SV Allemannia Jessen in der Landesklasse und noch in der abgelaufenen Spielzeit für den SV Grün-Weiß Linda in der Kreisoberliga Wittenberg auf. Parallel dazu schlug Pflug aber schon früh die Trainerlaufbahn ein. Als Torwarttrainer war der B-Lizenz-Inhaber zunächst im Nachwuchs von Hertha BSC, später auch bei den Regionalliga-Herren von Tennis Borussia Berlin und vom FSV Luckenwalde tätig. Neuer Trainer lobt die Bedingungen und die guten Gespräche Nun übernimmt der Torwart-Experte den Cheftrainer-Posten beim Landesliga-Aufsteiger. "Pauls Fußball-Philosophie basiert auf Zweikampf, Leidenschaft und totaler Bereitschaft. Er möchte im Team ein echtes ,Arbeiter-Gen' implementieren und fordert taktische sowie menschliche Disziplin ein – ohne dass der Spaß zu kurz kommt", charakterisiert die Eintracht ihren neuen Coach.