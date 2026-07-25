Landesliga-Aufsteiger startet mit zehn Zugängen

– Foto: Mark Bachofer

Der ASV Botnang geht als Meister der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, in seine erste Landesliga-Saison. Trainer Alexander Schweizer kann dabei weiterhin auf einen großen Teil des bisherigen Kaders setzen. Gleichzeitig wurde das Aufgebot gezielt ergänzt, während nur wenige Spieler den Verein verlassen.

Neu zum ASV kommen Yannick Schuster vom SV Rohrau, Will Chinedu Ugarkovic vom TuS Geretsried, Dany Abdul-Karim vom TSV Münchingen und Julian Velickov von der SG Stuttgart West. Außerdem schließen sich Georgios Parlapanis, dessen vorheriger Verein nicht angegeben ist, Dominik Zagrovic vom SV Genc Osman Duisburg, Michael Höschele vom TB Untertürkheim und Robin Marosevic von Croatia Stuttgart dem Aufsteiger an. Komplettiert wird die Liste der Zugänge durch Colin Schmidt vom TV Darmsheim, Argon Gaxherri von der SG Weilimdorf und Christ Amoah-Ampofo von der SG Weinstadt.

Auf der Abgangsseite stehen bislang Erik Strube und Haydar Akaygün. Strube wechselt zum FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, Akaygün schließt sich der zweiten Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen an. Darüber hinaus bleibt der Kern der Meistermannschaft nach Vereinsangaben größtenteils zusammen. Einzelne Spieler werden künftig in der zweiten Mannschaft benötigt, suchen eine neue Herausforderung oder beenden ihre aktive Laufbahn.