Landesliga-Aufsteiger startet mit fünf Aufsteiger in die Saison

– Foto: Joachim Koschler

Der SV Germania Bietigheim startet als Meister der Bezirksliga Enz/Murr und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Holger Ludwig in die neue Saison. Nach dem Aufstieg richtet sich der Blick auf einen veränderten Kader, mehrere Vorbereitungstermine, Pokalaufgaben und den Ligastart gegen den TSV Gaildorf im Sommer 2026.

Holger Ludwig kann in der Vorbereitung fünf Zugänge einplanen. Marko Roessel ist als Zugang vom SV Germania Bietigheim geführt und bleibt damit im Vereinsumfeld. Nelson Okoye kommt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Mehmet Uckan wechselt vom TV Oeffingen zum Landesliga-Aufsteiger. Felix Koppe kommt vom FV Löchgau II, Fisnik Rama vom FV Löchgau. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf zusätzliche Breite und neue Optionen im Kader beschränkt.

Auf der Abgangsseite verlassen fünf Spieler den Meister. Jan Sonntag wechselt zum FV Löchgau, Nico Ferrara beendet seine Laufbahn. Marc Schlögel schließt sich dem TASV Hessigheim an, Valentin Köhl geht zum TSV Schwieberdingen und Denis Herman zu Aramäer Heilbronn. Weitere Einsatzdaten oder Rollen wurden nicht genannt, die Wechsel zeigen aber, dass Germania mehrere Kaderplätze neu besetzen muss.