Landesliga: Aufsteiger Stade atmet durch

Im Bezirkspokal setzte sich D/A II im Elfmeterschießen durch, zum Landesliga-Auftakt entschieden die Kehdinger das Geschehen um drei Punkte in der regulären Spielzeit für sich.

„Wir haben bis zur 70. Minute ein fantastisches Spiel mit viel Kontrolle gemacht“, lobt der Sportliche Leiter Benjamin Zielke, der sich nach acht sieglosen Ligaduellen über den Dreier gegen den Angstgegner freut. „Wir haben über das ganze Spiel, abgesehen von dem Ausgleich, keine Torchance zugelassen.“

Maurits Nagel staubt zum 2:0 ab

André Ferreira Ribeiro hatte kurz vor der Pause nach einer Flanke vom rechten Flügel das Leder über die Linie gedrückt (45.), im zweiten Durchgang staubte Maurits Nagel nach einem Pfostenschuss von Philipp Aue ab (64.). Den Schlusspunkt setzten die Gäste, die mit einem traumhaften Freistoß von Finn-Niklas Klaus zumindest noch für hektische Schlussminuten sorgten (89.).

Tore: 1:0 (45.) Ferreira Ribeiro, 2:0 (64.) Nagel, 2:1 (89.) Klaus.