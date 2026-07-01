Landesliga-Aufsteiger sichert sich ehemaligen Verbandsliga-Spieler

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Der 1. FC Heiningen, Meister der Bezirksliga Neckar/Fils und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, verstärkt seine Offensive mit Giuseppe Pirracchio. Der 31-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom TV Echterdingen an die Voralb und bringt viel Erfahrung aus Landesliga und Verbandsliga in den Kader von Trainer Dominik Mader mit.

Pirracchio ist im offensiven Mittelfeld zuhause und soll dem Spiel der Gelb-Schwarzen zusätzliche Qualität geben. Der 1,80 Meter große Rechtsfuß verfügt über technische Stärke, Übersicht und Torgefahr. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 233 Spiele, 50 Tore und acht Assists. Zuletzt spielte er für den TV Echterdingen, für den er in der vergangenen Landesliga-Saison 27 Partien absolvierte, drei Tore erzielte und vier Treffer vorbereitete. Zuvor kam er mit Echterdingen auch in der Verbandsliga Württemberg zum Einsatz.

Besonders prägend war seine Zeit beim 1. FC Frickenhausen. Dort sammelte Pirracchio über mehrere Jahre Landesliga-Erfahrung und zeigte regelmäßig seine Offensivqualität. In der Saison 2021/22 erzielte er elf Tore in 26 Spielen, 2022/23 folgten acht Treffer in 25 Partien. Auch in der Bezirksliga Neckar/Fils war er für Frickenhausen torgefährlich und kam 2018/19 auf 13 Tore in 23 Einsätzen. Weitere Stationen waren die TuS Metzingen und Croatia Reutlingen.