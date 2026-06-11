Landesliga-Aufsteiger SC Elsdorf holt Bezirksliga-Top-Torjäger

Nachdem der SC Elsdorf in der vergangenen Spielzeit noch hauchdünn am Aufstieg in die Landesliga gescheitert war, machten die Verantwortlichen den Sprung nach oben nun als Vizemeister der Bezirksliga 3 perfekt. Am Ende stand man punktgleich mit dem SV Lövenich/Widdersdorf an der Tabellenspitze. Genau von diesem Konkurrenten lotsen die Elsdorfer nun eine echte Torgarantie zum SCE, um für das neue Abenteuer eine Etage höher gerüstet zu sein.
Mit der Verpflichtung von Maurice Wieting ist dem SC Elsdorf ein Transfercoup gelungen, der ligaweit für Aufsehen sorgen dürfte. Bereits in der Saison 2024/25 schoss der Linksfuß den SV Lövenich/Widdersdorf mit phänomenalen 47 Toren in 29 Partien fast im Alleingang von der Kreisliga A in die Bezirksliga. Dass er sein Visier auch eine Klasse höher nicht verstellen muss, bewies er in der abgelaufenen Spielzeit eindrucksvoll: Sagenhafte 43 Treffer markierte Wieting in der Bezirksliga und krönte sich damit zum besten Torschützen über alle vier Bezirksligen hinweg.
Dass dieser Wechsel reibungslos über die Bühne ging, verdankt der Verein vor allem seinem Trainer Dustin Tesch. Der 34-Jährige arbeitete in der Vergangenheit als Co-Trainer bei LöWi und war damals maßgeblich dafür verantwortlich, Wieting überhaupt zu dem Verein zu holen. Nun fädelte er die Wiedervereinigung in Elsdorf ein.
„Dass wir Maurice letztendlich bekommen haben, ist natürlich ein Kracher! Ich habe immer mal wieder mit ihm gesprochen, wir kennen uns schon ewig und ich wollte ihn unbedingt haben. Die Gespräche waren nicht einfach, weil er sich bei LöWi sehr wohlgefühlt hat. Letztlich war unser Aufstieg das Zünglein an der Waage“, macht Trainer Dustin Tesch aus seiner Begeisterung über den Transfer kein Geheimnis.
Der Elsdorfer Übungsleiter weiß genau, welche Qualitäten der Top-Torjäger mit in die Landesliga bringt. Neben dem reinen Torinstinkt hebt Tesch vor allem die spielerischen und charakterlichen Komponenten des Routiniers hervor: „Was Maurice besonders auszeichnet, ist seine Kombination aus Torinstinkt, körperlicher Präsenz und Spielintelligenz. Er erkennt Räume früh, bewegt sich clever zwischen den gegnerischen Verteidigern und besitzt einen Abschluss, der ihn zu einer ständigen Gefahr für jede Defensive macht. Gleichzeitig arbeitet er für die Mannschaft, bindet Mitspieler ein und übernimmt Verantwortung, wenn es darauf ankommt. Neben seinen sportlichen Qualitäten ist Maurice aber auch menschlich ein außergewöhnlicher Mensch. Unsere Beziehung ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. Er ist jemand, auf den man sich verlassen kann, der stets authentisch bleibt und mit seiner positiven Art Menschen mitreißt. Sein Ehrgeiz auf dem Platz wird uns brutal weiterhelfen und passt perfekt zu unserer DNA.“