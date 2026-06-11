Landesliga-Aufsteiger SC Elsdorf holt Bezirksliga-Top-Torjäger Tesch-Elf schnappt sich den besten Torschützen aller Bezirksligen. von Andreas Santner · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

Maurice Wieting (mitte) schließt sich dem SC Elsdorf an. – Foto: Nick Förster

Nachdem der SC Elsdorf in der vergangenen Spielzeit noch hauchdünn am Aufstieg in die Landesliga gescheitert war, machten die Verantwortlichen den Sprung nach oben nun als Vizemeister der Bezirksliga 3 perfekt. Am Ende stand man punktgleich mit dem SV Lövenich/Widdersdorf an der Tabellenspitze. Genau von diesem Konkurrenten lotsen die Elsdorfer nun eine echte Torgarantie zum SCE, um für das neue Abenteuer eine Etage höher gerüstet zu sein.

Mit der Verpflichtung von Maurice Wieting ist dem SC Elsdorf ein Transfercoup gelungen, der ligaweit für Aufsehen sorgen dürfte. Bereits in der Saison 2024/25 schoss der Linksfuß den SV Lövenich/Widdersdorf mit phänomenalen 47 Toren in 29 Partien fast im Alleingang von der Kreisliga A in die Bezirksliga. Dass er sein Visier auch eine Klasse höher nicht verstellen muss, bewies er in der abgelaufenen Spielzeit eindrucksvoll: Sagenhafte 43 Treffer markierte Wieting in der Bezirksliga und krönte sich damit zum besten Torschützen über alle vier Bezirksligen hinweg. Dass dieser Wechsel reibungslos über die Bühne ging, verdankt der Verein vor allem seinem Trainer Dustin Tesch. Der 34-Jährige arbeitete in der Vergangenheit als Co-Trainer bei LöWi und war damals maßgeblich dafür verantwortlich, Wieting überhaupt zu dem Verein zu holen. Nun fädelte er die Wiedervereinigung in Elsdorf ein.