Landesliga-Aufsteiger rüstet auf: Acht spannende Zugänge kommen Die Sportfreunde Dorfmerkingen II präsentieren einige neue Spieler. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II gehen nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Ostwürttemberg und dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit einem veränderten Kader in die neue Saison. Trainer Philipp Baum bekommt mehrere neue Spieler dazu, während drei Abgänge feststehen. Der Aufsteiger stellt sich damit früh breiter auf.

Nach dem starken Bezirksliga-Jahr wartet für Dorfmerkingen II nun die deutlich anspruchsvollere Landesliga. Um dafür gerüstet zu sein, wurde der Kader gezielt ergänzt. Neu dazu kommen Luca Schäffler vom SV Auernheim-Steinweiler, Manuel Gast von der SG Amerdingen/Hohenaltheim und Robin Parnitzke vom SV Pfahlheim. Vom TSV Essingen wechseln zudem Kevin-Elyas Rollheiser, Aldin Aljkanovic und Felix Reimer zur Mannschaft von Philipp Baum. Yannik Weiland kommt von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, Janick Brenner vom TSV Nördlingen. Damit erhält der Aufsteiger zusätzliche Breite und mehrere Spieler aus unterschiedlichen regionalen Strukturen. Gerade in der Landesliga wird es darauf ankommen, nicht nur die Meistereuphorie mitzunehmen, sondern den Kader auf die höhere Intensität, mehr Tempo und größere Konstanz einzustellen.