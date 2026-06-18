Landesliga-Aufsteiger rüstet auf: Acht spannende Zugänge kommen

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II gehen nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Ostwürttemberg und dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit einem veränderten Kader in die neue Saison. Trainer Philipp Baum bekommt mehrere neue Spieler dazu, während drei Abgänge feststehen. Der Aufsteiger stellt sich damit früh breiter auf.
Nach dem starken Bezirksliga-Jahr wartet für Dorfmerkingen II nun die deutlich anspruchsvollere Landesliga. Um dafür gerüstet zu sein, wurde der Kader gezielt ergänzt. Neu dazu kommen Luca Schäffler vom SV Auernheim-Steinweiler, Manuel Gast von der SG Amerdingen/Hohenaltheim und Robin Parnitzke vom SV Pfahlheim. Vom TSV Essingen wechseln zudem Kevin-Elyas Rollheiser, Aldin Aljkanovic und Felix Reimer zur Mannschaft von Philipp Baum. Yannik Weiland kommt von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, Janick Brenner vom TSV Nördlingen.
Damit erhält der Aufsteiger zusätzliche Breite und mehrere Spieler aus unterschiedlichen regionalen Strukturen. Gerade in der Landesliga wird es darauf ankommen, nicht nur die Meistereuphorie mitzunehmen, sondern den Kader auf die höhere Intensität, mehr Tempo und größere Konstanz einzustellen.
Auch auf der Abgangsseite gibt es Veränderungen. Simon Michel wechselt zur SV/DJK Nordhausen-Zipplingen, Elia Jonas Glöckler schließt sich den Sportfreunden Fleinheim an. Nico Hägele zieht es zum SV Pfahlheim. Damit verliert Dorfmerkingen II zwar vertraute Kräfte, kann den Kern aber offenbar mit mehreren Neuzugängen ergänzen.
Für Trainer Philipp Baum beginnt nun die Aufgabe, aus Meistermannschaft und neuen Spielern schnell eine funktionierende Einheit zu formen. Der Aufstieg war ein großer Erfolg, doch in der Landesliga wird der Alltag anspruchsvoller. Entscheidend wird sein, wie rasch sich die Zugänge einfügen und ob die Mannschaft ihre Stabilität aus der Bezirksliga auch eine Klasse höher bestätigen kann.