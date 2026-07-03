Landesliga-Aufsteiger präsentiert neuen Coach: "Unsere Wunschlösung"

Im Juni hatte der SV Eintracht Elster für überraschende Neuigkeiten gesorgt. Trotz des Doubles aus Landesklasse-Meisterschaft und Kreispokalsieg gab der Landesliga-Aufsteiger die Trennung vom bisherigen Trainerteam bekannt. Die "Vorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung und der Entwicklung des Vereins" hätten "nicht in allen wesentlichen Punkten" übereingestimmt, schrieb der Club damals. Nun ist die Nachfolge geklärt.
"Der SV Eintracht Elster e.V. stellt die Weichen für die Zukunft", gab der Landesliga-Aufsteiger am Freitag bekannt: "Mit dem 34-jährigen Paul Pflug übernimmt ein ehrgeiziger Coach unsere erste Männermannschaft in der Landesliga." Der neue Trainer der Eintracht bringt eine interessante Vita mit. Zum FuPa-Profil:
Als Spieler lief er etwa für den SV Allemannia Jessen in der Landesklasse und noch in der abgelaufenen Spielzeit für den SV Grün-Weiß Linda in der Kreisoberliga Wittenberg auf. Parallel dazu schlug Pflug aber schon früh die Trainerlaufbahn ein. Als Torwarttrainer war der B-Lizenz-Inhaber zunächst im Nachwuchs von Hertha BSC, später auch bei den Regionalliga-Herren von Tennis Borussia Berlin und vom FSV Luckenwalde tätig.
Nun übernimmt der Torwart-Experte den Cheftrainer-Posten beim Landesliga-Aufsteiger. "Pauls Fußball-Philosophie basiert auf Zweikampf, Leidenschaft und totaler Bereitschaft. Er möchte im Team ein echtes ,Arbeiter-Gen' implementieren und fordert taktische sowie menschliche Disziplin ein – ohne dass der Spaß zu kurz kommt", charakterisiert die Eintracht ihren neuen Coach.
Dieser blickt der Aufgabe mit Vorfreude entgegen. "Die Landesliga ist eine reizvolle Aufgabe, um junge Spieler weiterzuentwickeln. Die Bedingungen hier mit Kunstrasen, Halle, Kraftraum und Co. sind top und alles liegt nah beieinander. Nach den guten Gesprächen mit dem Vorstand hatte ich sofort ein super Gefühl", sagt Pflug.
Mit dem 34-Jährigen habe man "unsere Wunschlösung für den Trainerposten der ersten Männermannschaft gefunden", freut sich Eintracht-Abteilungsleiter Matthias Lehmann auf die künftige Zusammenarbeit: "Wir waren von Beginn an auf einer Wellenlänge und wollen nun gemeinsam unsere Eintracht weiter nach vorn bringen."